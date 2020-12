Ranskan poliisi takavarikoi tonneittain toisen maailmansodan aikaisia aseita ja ampumatarvikkeita

Ranskassa poliisi on takavarikoinut tonneittain toisen maailmansodan aikaisia aseita ja ampumatarvikkeita. Viranomaiset kertoivat tiistaina, että tapauksen tiimoilta on pidätetty kaksikymppinen mies, jota epäillään asekaupasta.

Ranskalainen Le Parisien -lehti kirjoittaa, että epäilty on poliisille tuttu ja että tämä olisi myynyt toimivia aseita useiden viikkojen ajan.

Aseet ja ampumatarvikkeet löydettiin perjantaina Koillis-Ranskan Annecyssa tehdyssä ratsiassa. Poliisi löysi myös materiaaleja, joita uudelleen kokoamalla voitaisiin tuottaa tuhansia aseita.

Le Dauphine Libere -paikallislehden mukaan aseet ja tarvikkeet löydettiin hylätyltä talolta. Uutistoimisto AFP kertoo, että ne löytyivät talon läheisyydessä olevista autotalleista. Talon omistaa toisesta maailmansodasta kiinnostunut, entinen aseseppä, joka on medioiden mukaan ollut sairaalahoidossa.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/huit-tonnes-d-armes-de-guerre-saisies-par-la-police-a-annecy-15-12-2020-8414442.php

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/12/15/annecy-10-tonnes-d-armes-anciennes-saisies-par-la-police-judiciaire-dans-un-entrepot-abandonne

STT