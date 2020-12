Ravintoloiden rajoitukset tiukkenevat alueilla, joilla koronatilanne pahentunut

Ravintoloiden rajoitukset tiukkenevat useassa maakunnassa koronaepidemian pahenemisen vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan niin sanotussa leviämisvaiheessa olevien maakuntien ravintolat siirtyvät noudattamaan samoja rajoituksia kuin Uudellamaalla on jo käytössä. Tämä koskee tällä hetkellä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntia.

Sääntely tiukkenee myös kiihtymisvaiheeseen siirtyvillä alueilla.

Rajoitukset tulevat voimaan keskiyöllä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ne perustuvat alueen kulloiseenkin epidemiatilanteeseen.

Leviämisvaiheessa olevien maakuntien ravintoloissa anniskelu päättyy kello 22. Ravintolat saavat olla auki kello 23:een ja avata uudelleen kello 5.

Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavissa ravintoloissa, kuten pubeissa, baareissa ja yökerhoissa, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa paikkojen määrä on rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista.

Tämän tiukemmaksi aukiolo- ja asiakasmäärärajoitukset eivät voi kiristyä eduskunnan hyväksymän tartuntatautilain perusteella.

Kiihtymisvaiheessa baarit kiinni yhdeltätoista

Niin sanotussa kiihtymisvaiheessa olevien maakuntien ravintoloissa alkoholin anniskelu on sallittu kello 7-22 välillä. Tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa ovat Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.

Anniskeluravintolat saavat näissä olla auki kello 24-23, ja käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muut ravintolat saavat olla auki kello 01-24, ja käytössä saa olla kolme neljäsosaa paikoista.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Lapin ja Ahvenanmaan maakunnissa ei rajoiteta ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkoja. Alkoholia saa tarjoilla kello 7-24. Anniskeluravintolat saavat olla auki kello 02-01, mutta muiden ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravintoloita.

Ravintoloiden koronarajoituksista päättää aina valtioneuvosto, joka antaa rajoituksista asetuksen.

MaRa: Pikkujoulukausi on menetetty

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi on pahoillaan siitä, että ravintola-alan rajoitukset entisestään huonontavat alan tilannetta. Vuoden paras sesonki, pikkujoulukausi, on käytännössä menetetty. Hän toivoo hallitukselta nopeasti uutta kustannustukea, joka korvaa marraskuun alun jälkeen syntyneitä tappioita.

– Pikkujoulukaudesta näytti muodostuvan vielä pari viikkoa sitten edes jossakin määrin siedettävä, kun pienet työ- ja kaveriporukat halusivat pitää pienimuotoisia pikkujouluja. Edellisen viikon alussa alkoi peruutusten tulva ympäri Suomea, hän sanoo tiedotteessa.

Peruutuksia on hänestä kiihdyttänyt viranomaisten epäselvä viestintä siitä, mitä kokoontumisrajoitukset koskevat.

– Asiakkaat luulevat, että kokoontumisrajoitukset koskevat myös ravintoloita. Näin ei kuitenkaan ole. Ravintoloissa voidaan järjestää terveysturvallisesti pikkujouluja.

