Realismi pakotti Liigan yllätyspäätökseen aikaistaa sarjan jatkamista ilman yleisöä – ”Tässä maailmassa mikään ei ole kiveen hakattua”

Kotimainen jääkiekkoliiga palaa ylihuomenna koronarajoitusten aiheuttamalta kahden viikon ottelutauoltaan, kun Pelicans kohtaa Lahdessa Turun Palloseuran. Ottelu pelataan ilman yleisöä.

Liiga tiedotti viikonloppuna yllättäen, että sarja jatkuu joulukuun loppuun niin, että 15 ottelua pelataan ilman yleisöä. Liigalla on televisiointisopimus, josta jokainen pääsarjaseura saa noin 1,5 miljoonan euron sievoisen siivun.

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo kuitenkin, ettei rahakas tv-sopimus aiheuttanut varsinaisesti painetta aikaistaa sarjan jatkamista.

– Kokonaisuudessaan ratkaisevinta jatkopäätöksen kannalta oli, että joulukuun alussa tulleet ja toimintamme leikanneet voimakkaat koronarajoitukset jatkuvat nyt loppiaisen yli tammikuulle. Siinä olisi tullut jopa puolentoista kuukauden katkos, ja sarjan käynnistämisessä olisi sen jälkeen omat ongelmansa, Kallioniemi sanoo.

Päätöksen tyhjille katsomoille pelaamisesta tekivät liigaseurat kokouksessaan viime perjantaina.

Tavoitteena yhä täysi runkosarja

Viidentoista liigapelin joulukuinen paketti keventää edes hieman painetta kevätkauden ruuhkaisessa otteluohjelmassa.

– Haluamme peluuttaa otteluita joulukuussa pois, koska meillä on tarkoitus pelata täysi 60 kierroksen runkosarja, Kallioniemi perustelee.

Liigan runkosarja venyy alun perin päätepisteeksi aiotun maaliskuun lopun sijasta huhtikuulle.

Koronatilanteen kehityksen ennustaminen on vielä yli kaksi viikkoa ennen vuodenvaihdetta mahdotonta. Liiga on varautunut kaikkeen, jopa tyhjille katsomoille pelaamiseen tammikuussakin, vaikka se tekee seurojen taloudelle kipeää.

– Tässä maailmassa mikään ei ole kiveen hakattua. Kun olemme voimakkaiden koronarajoitusten armoilla, täytyy koettaa joustavasti selvittää vaihtoehdot ja valita jokaisessa tilanteessa paras vaihtoehto, Kallioniemi sanoo.

Halliravintolat hyötykäyttöön?

Kauan liigaseurojen talous ei kestä jäähallien lehterien pitämistä tyhjillään.

– Yksittäisen kotiottelun pelaamisesta tulee meille kymmenien tuhansien eurojen järjestämiskulut. Syyskauden perusteella voi laskea, että kun liikevaihtomme pyöri viime vuonna 8,2 miljoonan euron tienoilla, joudumme nyt raapimaan summasta melkein pari miljoonaa päältä pois, Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen kertoo.

Kallioniemi väläytteli viikonloppuna, että liigaseurat ottaisivat viranomaisluvan saadessaan otteluissaan yleisön hyötykäyttöön hallien ravintolat ja aitiot, joita koronarajoitukset eivät koske yhtä tiukasti kuin urheilukatsomoita.

– Ravintoloiden ja aitioiden käyttö tuli meidänkin työkalupakkiin ensimmäisenä. Selvitämme asiaa alueellisten valvontaviranomaisten kanssa ja odotamme päätöstä niiltä, Pelicansin Pöyhönen kuvailee.

Reima Rautiainen

STT

