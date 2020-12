Rovio nimitti uuden toimitusjohtajan yhtiön sisältä

Peliyhtiö Rovio on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen yhtiön peliliiketoimintaa johtaneen Alexandre Pelletier-Normandin.

Pelletier-Normand seuraa vuodenvaihteessa toimitusjohtajana Kati Levorantaa, jonka lähdöstä kerrottiin lokakuussa. Pelletier-Normand on syntynyt vuonna 1980 ja on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen kandidaatti.

– Strategiamme mukaisesti fokuksemme on siirtynyt viime vuosien aikana peliliiketoimintaan. Pelimarkkina on vahvassa murrosvaiheessa, ja Rovion liiketoimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti reagoimalla tulevaisuuden muutoksiin. Alexandren näytöt Rovion peliliiketoiminnan vetäjänä ovat erinomaiset, ja hänellä on vahva ymmärrys markkinasta ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, sanoi hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius tiedotteessa.

STT

