Ruotsi sulkee Tanskan vastaisen rajan – ruotsalaisilla yhä oikeus saapua kotimaahan

Ruotsi ilmoittaa sulkevansa rajansa Tanskaan. Sulku ei koske kuitenkaan ruotsin kansalaisia, joita ei voida estää palaamasta kotimaahan.

Syynä rajasulkuun on koronaviruksen uusi muunnos, jota on löytynyt Tanskasta. Samalla myös Britanniasta matkustaminen Ruotsiin on toistaiseksi kielletty samasta syystä.

Koronaviruksen uuden muunnoksen on sanottu olevan jopa 70 prosenttia herkempi leviämään kuin viruksen aiempi muoto.

– Teimme tämän ratkaisun suojellaksemme terveydenhuoltohenkilöstöä joulun ja uudenvuoden pyhien aikana sairaaloissa sekä päivystyspoliklinikoilla ympäri Ruotsia, sisäministeri Mikael Damberg sanoi.

Malmön kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katrin Stjernfeldt Jammeh kiittää hallitusta sulkemispäätöksestä.

– Meillä on ollut suuri huoli, kun olemme havainneet tanskalaisten tulevan runsain joukoin jouluostoksille Ruotsiin, koska Tanskassa monet kaupat on suljettu. Lisäksi olemme tilanteessa, jossa sairaalamme ovat täynnä, Stjernfeldt Jammeh sanoi TT:lle.

Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki Malmö sijaitsee Juutinrauman rannalla, josta on silta Tanskan puolelle Kööpenhaminaan.

Tanskan ja Britannian lisäksi koronaviruksen muunnosta on havaittu potilailla ainakin Alankomaissa, Belgiassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa.

BBC: EU:n ei odoteta tekevän maanantaina päätöstä Britannian matkustusrajoituksista

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan EU:n ei odoteta maanantaina tekevän yhteistä päätöstä Britannian kansalaisten matkustamisesta. BBC:n tietojen mukaan päätöksiä on odotettavissa tiistaina, kun EU-maiden suurlähettiläät pitävät videoneuvottelun.

BBC:n haastatteleman ranskalaisen virkamiehen mukaan Ranska on aikeissa avata rajat niin pian kuin se on turvallisesti mahdollista. Yksi mahdollisuus on avata rajat, mutta vaatia Britanniasta tulevilta matkustajilta todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on otettu alle vuorokausi ennen saapumista. Testivaatimus koskisi myös Englannin kanaalin ylittäviä rahtikuljetusten kuljettajia. Ranska päätti sunnuntai-iltana sulkea rajansa Britanniaan 48 tunnin ajaksi, joten rahtia ei ole kulkenut maiden välillä.

Useat maat ovat asettaneet matkustusrajoituksia Britanniasta, mutta Espanjan, Kreikan, Italian ja Tanskan viranomaiset haluavat yhtenäisen päätöksen EU:n tasolla.

