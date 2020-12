Suomen, Ruotsin ja Viron turvallisuustutkintaviranomaiset informoineet hallituksia tutkintatoimien tarpeesta Estonian hylyllä – Ruotsin hallitus haluaa sallia sukellukset

Ruotsin, Suomen ja Viron turvallisuustutkintaviranomaiset katsovat, että Estonian hylyllä tarvitaan lisätutkimuksia.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan maiden hallituksia on informoitu lippuvaltio Viron pyytämistä mahdollisista tutkintatoimista hylyllä.

Viranomaiset ovat Viron OJK:n pyynnöstä allekirjoittaneet yhteistoiminta-asiakirjan, jossa kuvataan matkustaja-alus Estonian alustavan arvioinnin tutkintatoimia sekä kartoitetaan tulevia toimenpiteitä.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan päätös siitä, ovatko vedenalaiset tutkintatoimet välttämättömiä, on lippuvaltio Viron käsissä.

Asiasta tiedotti myös Ruotsin onnettomuustutkintatoimikunta

Ruotsi haluaa muokata hautarauhalakia

Ruotsin hallitus haluaa mahdollistaa sukellukset Estonian hylyllä, kertoi sisäministeri Mikael Damberg tiedotustilaisuudessa perjantaina iltapäivällä uutistoimisto TT:n mukaan. Sukellukset voitaisiin Dambergin mukaan sallia tekemällä muokkauksia hautarauhalakiin.

Dambergin mukaan työ lakimuutoksen eteen on jo aloitettu ja tavoitteena on, että muokkaukset saataisiin kirjattua lakiin ensi vuoden alkupuoliskolla.

Ruotsin onnettomuustutkintaviranomaisen pääjohtajan John Ahlberkin mukaan tutkimusten tarkoitus on selvittää, miten aluksen kyljessä havaitut reiät ovat syntyneet.

Tämänhetkinen lainsäädäntö ei salli vedenalaisia tutkintatoimia Estonian hylyn läheisyydessä.

Viron, Ruotsin ja Suomen hallitukset sopivat helmikuussa 1995, että matkustaja-alus Estonian hylky rauhoitetaan. Aluksen uppoamispaikalla ja sitä ympäröivällä alueella ei saa tällä hetkellä sukeltaa.

Kiinnostus hylkyä kohtaan heräsi uudelleen Discovery-kanavan dokumenttisarjasta, jossa kerrottiin ennen havaitsemattomista vaurioista Estonian rungossa.

