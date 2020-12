Ruotsin koronarajoitukset kaupoissa ja kuntosaleilla voivat tiukentua parin viikon sisällä – hallitus esittää väliaikaista pandemialakia

Ruotsin hallitus esittää väliaikaista pandemialakia, joka antaisi sille valtuudet tiukentaa koronarajoituksia muun muassa kaupoissa, ostoskeskuksissa ja kuntosaleilla.

Lain myötä esimerkiksi kauppojen tai ravintoloiden sulkeminen olisi hallituksen päätöksellä mahdollista. Nykytilanteessa voidaan rajoittaa vain alkoholitarjoilun kellonaikoja ja asiakkaiden lukumäärää.

Myös ihmisten kokoontumista tietyille julkisille paikoille kuten toreille tai puistoihin olisi lain myötä mahdollista rajoittaa, jos niitä koskee selvä tungoksen riski.

Lakiesitys on nyt lakineuvoston arvioitavana, ja se on määrä vahvistaa eduskunnassa ensi viikon lopulla. Hallitus haluaisi lain tulevan voimaan 10. tammikuuta, ja sen on suunniteltu olevan voimassa syyskuuhun asti.

Hallitus valmistelee jo ensimmäistä asetusta, jolla uusia rajoituksia voitaisiin saattaa voimaan heti, kun laki on säädetty. Ensiksi rajoitukset halutaan kohdistaa paikkoihin, joissa hallitus katsoo tartuntariskin olevan suurin.

– Ensimmäinen askel sisältää oikeudellisesti sitovia sääntöjä kaupoille, ostoskeskuksille, tavarataloille sekä kuntosaleille ja liikuntatiloille, sanoo elinkeinoministeri Ibrahim Baylan.

Baylanin mukaan näiltä paikoilta aiotaan vaatia toimenpiteitä tungoksen vähentämiseksi.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto on kritisoinut lakiesitystä siitä, ettei siinä käsitellä korvausten myöntämistä aloille, joita rajoitukset koskisivat.

Norjan pääministeri toppuutteli pääsiäisenä ulkomaille halajavia

Norjan pääministerin Erna Solbergin mukaan norjalaisten ei kannata vielä haaveksia mahdollisista ulkomaanmatkoista pääsiäisenä.

– Uskoakseni voimme odottaa melko normaalia kesää. Pääsiäisenä sen sijaan meidän on oltava kotimaassa. En usko, että kaikkia saadaan rokotettua siihen mennessä, Solberg sanoi televisiohaastattelussa.

Solbergin mukaan rokotukset Norjan naapurimaissakaan tuskin etenevät niin vauhdikkaasti, että norjalaisille avautuisi kosolti matkakohteita.

– Kaikkein tärkeintä on, ettemme rentoudu liikaa lähikuukausina. Emme halua uutta tartuntahuippua, pääministeri neuvoi.

Norjassa on kuollut 421 ihmistä viruksen seurauksena. Asukaslukuun suhteutettuna kuolleita on 77 miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 95,8.

Britanniassa raportoitiin jälleen päiväkohtainen tartuntaennätys

Britanniassa on raportoitu maanantaina yli 41 000 koronavirustartuntaa, mikä on tähän mennessä suurin päiväkohtainen tartuntaluku maassa, uutisoivat BBC ja Guardian.

Britanniassa pelätään koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän nousevan tammikuussa korkealle. Sairaaloille on annettu määräys vapauttaa kaikki mahdolliset vuodepaikat koronapotilaille.

Viimeinen koko maan kattava koronaviruspotilaiden luku on joulukuun 22. päivältä, jolloin sairaalassa oli koronaviruksen vuoksi hoidettavana yli 21 000 ihmistä.

Britanniassa on todettu yhteensä 2,3 miljoonaa koronavirustartuntaa. Edellinen tartuntaennätys on jouluaatonaatolta, jolloin raportoitiin yli 39 000 tartuntaa.

