Ruotsissa 174 uutta koronavainajaa – ”Hirvittävä luku”

Ruotsissa on raportoitu keskiviikkona 174 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertovat terveysviranomaiset. Koronaviruksen seurauksena on kuollut 6 972 ihmistä pandemian aikana.

Danderydin sairaalan ylilääkäri Johan Styrud kutsuu ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa lukua hirvittäväksi. Myös viikkotasolla ollaan Styrudin mukaan menossa väärään suuntaan.

– Olen todella huolestunut kuolinlukujen nopeasta kehityksestä. Se on reaktio siihen, miten elimme kuukausi sitten, Styrud sanoo.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin keskiviikkona 5 400. Yhteensä koronatartuntoja on Ruotsissa rekisteröity pitkälti yli neljännesmiljoona, yli 266 000.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/overlakarens-radsla-efter-hoga-dodstalen/

STT

Kuvat: