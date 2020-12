Kulttuuriministeri Saarikko haluaa täsmätukea tapahtuma-alalle

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan koronakriisin runteleman tapahtuma-alan ongelmiin etsitään helpotusta.

Saarikon mukaan alan tilanne on vaikeutunut, kun koronarajoitukset ovat tiukentuneet eikä yleisötapahtumia käytännössä voi juuri järjestää.

Saarikko kertoo Facebookissa tavanneensa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtajan Mika Salmisen kanssa tapahtumateollisuuden, musiikkialan ja jääkiekon SM-liigan edustajia.

Saarikko haluaa tuoda tapahtuma-alan tilanteen hallituksen käsittelyyn vielä ennen joulua. Saarikko kaipaa tapahtuma-alalle täsmätukea, joka kohdistuisi muillekin kuin esiintyjille. Saarikko muistuttaa, että tapahtuma-alan arvoketjut ovat pitkiä ja alalla on mukana monenlaisia toimijoita.

– Alan tilanne on tukala. Alalla on valtava joukko toimijoita, joiden kassat ovat tyhjiä, Saarikko sanoi STT:lle.

Yritysmuotoisten toimijoiden tukemisesta vastaisi Saarikon mukaan työ- ja elinkeinoministeriö, jonka tukemismahdollisuuksia selvitellään. Tapahtumayritysten tukemisen lisäksi Saarikko aikoo esittää opetus- ja kulttuuriministeriöstä urheilu- ja kulttuurialalle uutta tukipakettia aiempien jatkoksi. Se tulisi jakoon ensi vuoden puolella. Saarikon mukaan jaettavista rahasummista ei ole ollut vielä puhetta.

https://www.facebook.com/SaarikkoAnnika/posts/4115547871813151

Tuomas Savonen

STT

