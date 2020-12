Saderintama pyyhkii etelän yli – rannikon lähellä heikkoja ajokelejä

Alkuillasta maan eteläosiin saapunut saderintama heikentää ajokelejä rannikon tuntumassa ja paikoin maan sisäosissa. Tieliikennekeskus varoittaa paikoin erittäin huonosta ajokelistä maan etelä- ja keskiosissa vesi- ja lumisateen johdosta.

Jäätäviä sateita on nähty Mäntsälästä Savonlinnan suuntaan. Sadekertymä Uudellemaalle on arviolta 2-5 senttiä tiistain aikana.

Satava lumi sulanee monin paikoin jo tiistaina päivällä, sillä päivälle ennakoidut lämpötilat ovat maan lounaisosissa parin asteen luokkaa ja Uudellamaalla nollan ja yhden asteen tuntumassa.

– Hyvin märkää tulee olemaan, mitä lähempänä rannikkoa, sen märempää. Näyttää siltä, että aamulla lumisateet olisivat jo painottumassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan suuntaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Päivän mittaan tiistaina nousee kuitenkin mahdollisesti uusia sateita etelään jo iltapäivällä tai illan aikana.

Uudenvuodenyönä sateita pohjoisessa

Sateita on luvassa myös tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, ja huonon ajokelin varoitukset ovat voimassa maan itäosissa. Keskiviikon vastaisesta yöstä on tulossa lauhempi kuin sitä edeltäneestä.

Uudenvuodenyönä sateet ovat näillä näkymin jäämässä vähemmälle etelässä. Hajanaisia sateita on maan pohjoisosissa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Lähipäiviksi on odotettavissa tuulista säätä. Idän ja kaakon suunnalta puhaltaa kohtalaista tai navakkaa tuulta maa-alueilla, ja merialueille voimassa on myös kovan tuulen varoituksia.

Lassi Lapintie

STT

