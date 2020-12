Sähköbussien määrä viisinkertaistuu paikallisliikenteessä ensi vuonna

Sähköbussien määrä viisinkertaistuu ensi vuoden aikana paikallisliikenteessä Suomessa, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen.

Tällä hetkellä Suomen kaupunkien kaduilla ajaa noin 50 täysin sähköllä liikkuvaa bussia Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ensi vuoden lopulla sähköbusseja on käytössä noin 250.

Helsingin seudun liikenteen sähköbussien määrä kasvaa noin 40:stä yli 160:een, Turussa otetaan käyttöön 47 uutta sähköbussia kuuden jo käytössä olevan lisäksi, Lahdessa 17 ja Kuopiossa 13.

Lisäksi vuonna 2022 ainakin Joensuussa otetaan käyttöön sähköbusseja, yhteensä 13 kappaletta.

-Ilmiö on tapahtumassa vähän joka puolella: kilpailutetaan bussilinjoja ja sinne saadaan enemmän sähköbusseja kuin kilpailutuksessa vaadittiin. Sähköbussit alkavat olla kilpailukykyisiä dieselbussien kanssa, Paakkinen sanoo.

Ensi kesänä yli 100 sähköbussia Turun ja Helsingin seudun joukkoliikenteeseen tuovan Nobinan toimitusjohtajan Petri Aunon mukaan sähköbussin hankintahinta on noin kaksinkertainen verrattuna dieselbussiin.

Paakkinen arvioi, että ensi vuonna sähköbussien osuus kaikista uusista busseista tulee olemaan noin puolet – kaupunkibusseista jopa yli puolet.

Taustalla EU-direktiivi

EU:n vaatimusten mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä linja-autoista pitää olla niin sanottuja puhtaita ajoneuvoja 41 prosenttia, ja näistä puolet tulee olla täysin sähköllä kulkevia. Puhtailla ajoneuvoilla tarkoitetaan bussien osalta sellaisia, jotka saavat käyttövoimansa sähköstä, kaasusta, biopolttoaineista tai vedystä. Näistä nollapäästöisiä ovat sähkö ja vety.

– Ei näytä kovin haastavalta siihen direktiiviin vastaaminen. Toki EU katsoo asiaa koko Suomen osalta, mutta trendi on laajenemaan päin. Keskikokoisetkin kaupungit siirtyvät isojen lisäksi ostamaan sähköbusseja, joten varmasti muutkin alkavat miettiä, että pitäisi tehdä jotain, Paakkinen sanoo.

Hän huomauttaa, että suuren alankomaalaisen bussivalmistajan VDL:n ensi vuoden kaupunkibussimallistosta dieselvaihtoehdot poistuvat kokonaan.

– Murros näyttää nyt busseissa tapahtuvan todella nopeasti.

Kuopiossa ylittää vaatimukset ensi kesänä

Kuopion kaupungin joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi kertoo, että Kuopiossa EU-direktiivin vaatimukset täyttyvät jo ensi kesänä.

– Kesäkuussa meille tulee 13 uutta sähköbussia. Toisen polven biodiesel on myös käytössä, ja kesäkuussa liki 80 prosenttia meillä on puhtaita ajoneuvoja. Kaiken kaikkiaan paikallisliikenteessä meillä pyörii noin kuusikymmentä bussia.

Matinniemi kertoo, että hankinnat ovat Kuopion kaupungin strategian mukaisia. Jo edellisessä kilpailutuksessa ympäristöasiat otettiin huomioon. Tuolloin painotettiin toisen polven biodieseliä.

– Tämä kilpailutus tuli aikataulun mukaisesti, eikä meidän olisi vielä edes tarvinnut noudattaa tätä direktiiviä, mutta halusimme sen tehdä. Kaupunki on linjannut, että se on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja tällä tavoin paikallisliikenteessä meluhaitatkin vähenevät. Ympäristöasiat koetaan meillä sen verran tärkeiksi, Matinniemi sanoo.

Uudet bussihankinnat eivät vaikuta Kuopiossa suoraan bussilipun hintaan, mutta Matinniemen mukaan lippujen hintoja tullaan keväällä tarkistamaan.

Koronavirus on vaikuttanut myös Kuopiossa paikallisliikenteen tulokseen. Viime vuoteen verrattuna laskua on odotettavissa noin kolmekymmentä prosenttia.

– Tarkoitus on, että lippujen hinnat pysyvät kilpailukykyisinä keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna, Matinniemi sanoo.

Lahden ja Turun liikenne vihertyy vauhdilla

Myös Lahti ja Turku ovat hyvässä vauhdissa. Lahdessa uusien sähköbussien aloittaessa liikennöinnin ensi kesänä yli puolet busseista käyttää vaihtoehtoista polttoainetta. 17 prosenttia niistä on sähköbusseja ja 40 prosenttia hyödyntää käyttövoimana uusiutuvaa biodieseliä, Lahden seudun liikenteen joukkoliikennepäällikkö Katja Suhonen kertoo.

Turun seudun liikenne Fölikertoi syyskuussa, että ensi vuonna viidesosa kaupungin busseista tulee kulkemaan sähköllä.

Markus Heikkilä

STT