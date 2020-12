Sähkön markkinahinta tänä vuonna alimmillaan 16 vuoteen

Energiateollisuuden mukaan sähkön pörssihinta oli vuonna 2020 alimmillaan sitten vuoden 2004. Keskimäärin megawattitunti sähköä on maksanut pohjoismaisilla markkinoilla noin 28 euroa. Kahtena edellisenä vuonna keskihinta on ollut noin 45 euroa.

Kotitalouksissa sähkön markkinahinnan vaihtelut näkyvät viiveellä. Halvimmalla ovat päässeet kotitaloudet, jotka ovat tehneet pörssihintaan sidotun sähkösopimuksen tai kilpailuttaneet tänä vuonna sähkösopimustaan.

Hyötyjiin lukeutuu myös teollisuus.

– Markkinahintaan sähköä ostavalla teollisuudella on ollut mahdollisuus parantaa kannattavuuttaan normaalia alhaisemmalla energian hinnalla, kommentoi tiedotteessa Energiateollisuus ry:n markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.

Joulukuussa Olkiluoto kakkosen tippuminen verkosta tuotti sähkön hintaan piikin. Tuolloin sähkön päivittäinen hinta jopa nelinkertaistui ja viikkotasolla kaksinkertaistui.

Energiateollisuuden mukaan alempaa sähköntuotantotasoa kompensoitiin lisäämällä vesivoimaa sekä sähkön tuontia muista pohjoismaista. Sähkön korkeampi hinta myös laski jossain määrin kysyntää.

STT

