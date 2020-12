Saksa tiukentaa koronarajoituksia – koulut ja kaupat suljetaan

Saksa tiukentaa koronarajoituksia keskiviikosta alkaen, ilmoittaa liittokansleri Angela Merkel. Koulut siirtyvät etäopetukseen ja ei-välttämättömät kaupat suljetaan 10. tammikuuta asti. Rajoituksista sovittiin Merkelin ja Saksan 16 osavaltion pääministerien kesken käydyissä neuvotteluissa.

Rajoituksia ollaan tiukentamassa, sillä koronavirustartuntojen viimeaikaista kasvua ei ole saatu Saksassa kuriin. Koronatartuntojen ja -kuolemien päiväkohtaiset ennätykset ovat menneet tällä viikolla uusiksi jo pariin kertaan, ja terveydenhoidon kestokyky uhkaa ylittyä.

– Meidän on pakko toimia ja me toimimme nyt, Merkel totesi neuvottelujen jälkeen Weltin mukaan.

Tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler varoitti torstaina, että tartuntojen määrä uhkaa kasvaa jyrkästi, jollei nykyisiä rajoituksia kiristetä.

Muun muassa teatterit, elokuvateatterit, kuntosalit ja ravintolat suljettiin Saksassa jo marraskuun alussa, mutta toimet eivät ole vaikuttaneet toivotulla tavalla tartuntojen leviämiseen.

Osavaltioilla erimielisyyksiä rajoitusten tarpeesta

Rajoitusten toimeenpanosta vastaavat osavaltiot, joista osa on tiukentanut rajoituksiaan jo aiemmin. Tukensa kovemmille toimille ilmaisi etukäteen muun muassa Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder, joka on vaatinut tiukennuksia jo useamman viikon.

Niillä alueilla, jossa virusta on ilmennyt vähemmän, ei ole ollut intoa kovempiin rajoitustoimiin. Viimeaikaiset tartuntaluvut ovat kuitenkin muuttaneet mielialaa rajoitusten tiukentamisen suuntaan.

Viimeisen vuorokauden aikana Saksassa raportoitiin yli 20 000 uutta koronatartuntaa, mikä nosti tartuntojen kokonaismäärän koko epidemian ajalta jo yli 1,3 miljoonaan.

Koronakuolemia raportoitiin edellisenä päivänä 321. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia maassa on todettu lähes 22 000.

STT

