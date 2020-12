Saksa painostaa Euroopan lääkevirastoa kiirehtimään koronarokotteen hyväksymistä

Saksa painostaa Euroopan lääkevirastoa (EMA) kiirehtimään Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen hyväksymistä, kertoo saksalaislehti Bild.

Euroopan lääkevirasto on luvannut, että mahdollinen hyväksyntä saadaan viimeistään kuluvan kuun 29. päivä. Saksa haluaisi, että takarajaa aikaistettaisiin niin, että se olisi jo 23. joulukuuta.

Saksan terveysministeri Jens Spahn kertoi ZDF-yhtiön haastattelussa maanantaina, että Saksan tavoitteena on saada rokote hyväksytyksi ennen joulua ja aloittaa rokotukset vielä tämän vuoden puolella.

Spahn oli jo aikaisemmin Twitterissä puhunut aikaistamisen puolesta.

– Kaikki tarpeellinen tieto Biontechiltä on saatavissa. Britannia ja Yhdysvallat ovat jo hyväksyneet. Panoksena on nyt myös luottamus Euroopan unionin toimintakykyyn, Spahn kirjoitti.

Euroopan lääkeviraston lupaprosessin nykyinen aikataulu ärsyttää Saksaa myös sen vuoksi, että Biontech on saksalainen yritys.

STT

Kuvat: