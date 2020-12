Saksalaisen Curevacin koronarokote viimeiseen testivaiheeseen

Saksalainen biotekniikkayritys Curevac ilmoitti maanantaina, että sen kehittämä koronavirusrokote on edennyt viimeisen kolmannen vaiheen kliinisiin testeihin.

Yhtiön mukaan rokotetta testataan 35 000 vapaaehtoisella Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

Curevacin toisen vaiheen rokotetestit vietiin läpi 690 vapaaehtoisella Perussa ja Panamassa syyskuun lopussa. Testien tulokset on määrä julkistaa lähiaikoina.

EU on jo varannut 225 miljoonaa annosta Curevacin rokotetta, jotka se ostaa, mikäli rokote aikanaan hyväksytään. Lisäksi EU:lla on optio 180 miljoonaan lisärokoteannokseen.

Toinen saksalaisyritys Biontech on jo saanut hyväksynnän yhdessä amerikkalaisen Pfizerin kanssa kehittämälleen rokotteelle Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kanadassa. Britannia on jo aloittanut rokotukset, ja Yhdysvaltojen on määrä aloittaa ne tänään.

STT

