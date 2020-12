Saksalaismediat: Biontechin toimitusjohtaja arvioi koronarokotteen suojaavan luultavasti myös uudelta virusmutaatiolta

Lääkeyhtiö Pfizerin ja saksalaisen Biontechin kehittämä koronarokote suojaa luultavasti myös Britanniassa havaitulta koronaviruksen uudelta muunnokselta, arvioi Biontechin toimitusjohtaja Ugur Sahin saksalaislehti Bildin mukaan.

Lehden mukaan Sahin on kertonut saksalaiselle uutistoimisto DPA:lle, että tieteellisestä näkökulmasta todennäköisyys suojalle virusmuunnosta vastaan on korkea. Hänen mukaansa rokotetta on testattu jo noin 20 eri virusmuunnosta vastaan, ja rokotuksen synnyttämä immuunivaste on tehnyt kaikki nämä virusmuodot tehottomiksi.

Nyt virus on Sahinin mukaan muuntunut hieman aiempaa enemmän ja asiaa tulee tutkia, mutta yhtiö on luottavainen. Testeissä menee noin kaksi viikkoa.

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/corona-news-im-ticker-alle-nachrichten-zu-covid-19-70411946.bild.html

STT

Kuvat: