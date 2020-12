Ruotsi saattaa joutua pian pyytämään Suomelta apua tehohoitopotilaiden hoidossa, arvioi ruotsalaisylilääkäri

Ruotsi voi ennen pitkää joutua pyytämään Suomelta tai muilta naapurimailta apua tehohoidon järjestämisessä, arvioi sosiaalihallituksen ylilääkäri Sten RubertssonDagens Medicin -lehdessä. Kommenteista uutisoivat muun muassa Expressen ja Aftonbladet.

Rubertssonin mukaan koronatilanteen paheneminen on vienyt Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn rajoja.

– Kansallisella tasolla meillä on tehohoitokapasiteettia vielä jäljellä, mutta se on venytetty pitkästi tavallisen tason yli ja jakaantuu erittäin epätasaisesti, Rubertsson sanoo.

Ongelma ei Rubertssonin mukaan ole vuodepaikkojen ja varusteiden riittävyys vaan terveydenhuoltohenkilökunnan jaksaminen.

Pahin tilanne on tehohoidon suhteen Tukholmassa, Skånessa ja Göteborgissa.

Rubertsson on mukana kansallisessa verkostossa, joka koordinoi tehohoidon järjestämistä. Siellä keskustellaan nyt siitä, kuinka paljon paikkoja voidaan lisätä. Tehohoidon kansallisen laajentamissuunnitelman käyttöönotosta ollaan Rubertssonin mukaan tekemässä päätöstä lähipäivien aikana.

– Meidän täytyy katsoa, mitä voimme tehdä resurssien maksimoimiseksi, Rubertsson sanoo.

Aftonbladet nostaa esiin Suomen sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) viimekesäiset kommentit Svenska Dagbladetille. Ohisalo sanoi tuolloin, että Suomi on valmis auttamaan Ruotsia kaikin tavoin, mukaan lukien tehohoidossa ja testauskapasiteetissa.

Ruotsissa 160 uutta koronavainajaa

Ruotsissa on rekisteröity 160 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollutta vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset. Yhteensä Ruotsissa on pandemian aikaa kuollut koronan seurauksena yli 7 500 ihmistä.

Koronatartuntoja on rekisteröity yli 320 000.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut koronaviruksen seurauksena 742 ihmistä miljoonaa asukasta kohti, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa vastaava luku on 80.

Saksassa ennätysmäärä koronatartuntoja ja kuolemia

Saksassa on kirjattu suurimmat päiväkohtaiset lukemat koronavirustartunnoissa ja virukseen liittyvissä kuolemissa.

Saksalaismedia kertoi perjantaina, että terveysviranomaisten mukaan edellisen vuorokauden aikana oli todettu yli 29 800 uutta tartuntaa ja kirjattu 598 kuolemantapausta.

Edelliset huippulukemat tartunnoissa ja kuolemissa oli kirjattu aiemmin tällä viikolla. Viruksen nopea leviäminen on saanut aikaan vaatimuksia tiukemmista rajoitustoimista.

Saksassa on pandemian aikana todettu yhteensä yli 1,2 miljoonaa tartuntaa. Aktiivisia tautitapauksia on nyt yli 300 000. Kuolemia on tilastoitu yli 21 000.

Lähteenä myös uutistoimisto TT ja Frankfurter Allgemeine.

STT

