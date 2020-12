Saksassa kirjattiin toistaiseksi suurin määrä koronaan liitettyjä kuolemia – lähes tuhat vuorokaudessa

Saksassa on kirjattu koronapandemian tähän mennessä suurin vuorokautinen koronaan liittyvien kuolemien määrä, joka osui uusien tiukkojen rajoitusten ensimmäiselle päivälle. Saksan koronatilannetta seuraavan Robert Koch -instituutin mukaan maassa kirjattiin yhteensä 952 virukseen liitettyä kuolemaa vuorokaudessa. Uusia tartuntoja raportoitiin yli 27 700.

Viime perjantain ennätyspäivänä tartuntoja kirjattiin liki 30 000. Tuolloin kuolemia kirjattiin lähes 600, joka oli suurin päiväkohtainen määrä ennen tänään kerrottua lukua.

Maan sairaaloiden tehohoitopaikoista noin 83 prosenttia on käytössä.

Saksassa tuoreeltaan käyttöön otetut tiukat rajoitukset ovat voimassa tammikuun 10. päivään asti. Osana rajoituksia suuri osa kaupoista ja liikkeistä on suljettu, minkä lisäksi koulut ovat kiinni. Viranomaisten mukaan tavoitteena on pysäyttää tartuntamäärien ”eksponentiaalinen” kasvu.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sopi uusista valtakunnallisista rajoitteista osavaltioiden johtajien kanssa sunnuntaina käydyissä neuvotteluissa.

STT