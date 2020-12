Tanska laajensi tiukan koronakurin alueitaan – Saksassa koronatartuntojen määrän pelätään repeävän jyrkkään kasvuun

Tanska laajensi torstaina entisestään niitä alueita, joilla ovat voimassa tiukat koronarajoitukset. Laajennuksien jälkeen liki 60 prosenttia maasta on tiukkojen rajoitusten piirissä.

Tiukennettujen rajoitusten alueella muun muassa baarit, ravintolat ja kulttuurilaitokset on suljettava. Toisen asteen koulut siirtyvät etäopetukseen.

Rajoitusten laajenemisesta huolimatta Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke vakuutti, että epidemian leviäminen on edelleen hallinnassa.

– Pysykää kotona. Vastustakaa kiusausta kutsua vieraita ja tavata runsaasti ihmisiä, evästi puolestaan EU-huippukokoukseen saapunut pääministeri Mette Frederiksen.

Tanskassa kirjattiin torstaina vuorokauden ajalta yli 3 100 uutta koronatartuntaa, mikä nosti tartuntojen kokomaismäärän pandemian aikana yli 100 000:n. Tanskassa on 5,8 miljoonaa asukasta.

Saksassa tartuntojen määrä uhkaa kasvaa jyrkästi

Saksassa viranomaiset ovat huolissaan koronatartuntojen ja viruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemien uudesta kasvusta. Tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler sanoi tänään, että Saksassa tartuntojen määrä uhkaa kasvaa jyrkästi, jollei nykyisiä rajoituksia kiristetä.

– Muita keinoja on pohdittava. Jolleivät nykyiset keinot tepsi, en näe muita mahdollisuuksia, Wieler sanoi.

Saksassa rajoituksiin ovat marraskuusta lähtien kuuluneet muun muassa kulttuuri- ja vapaa-ajan tilojen sulkeminen ja ravintoloissa ruokailun kieltäminen. Tartuntamäärät tasaantuivat hetkeksi, mutta ovat jälleen lähteneet kasvuun.

Wielerin mukaan Saksan vanhusten hoitokodeissa on tällä hetkellä kaksinkertainen määrä virustartuntoja elokuun tilanteeseen verrattuna. Hänen mukaansa ihmisten väsymys rajoitusten ja hygieniaohjeiden noudattamiseen on havaittavissa oleva ongelma.

– Emme ole voimattomia viruksen edessä. Meillä on hyvä strategia, Wieler kannusti.

Myös liittokansleri Angela Merkel on puhunut tiukempien rajoitusten puolesta. Eilen Merkel painotti kontaktien välttämistä etenkin ennen joulua, jolloin ihmiset kokoontuvat yhteen.

– Jos meillä on liian monia kontakteja ennen joulua ja se jää viimeiseksi yhteiseksi jouluksi isovanhempiemme kanssa, olemme epäonnistuneet toden teolla, Merkel sanoi.

Yli 80 miljoonan ihmisen maassa on todettu noin 1,2 miljoonaa koronatartuntaa. Torstaina kerrottiin yli 23 000 uudesta tartunnasta ja yli 400 kuolemasta. Koronavirukseen liittyvät kuolemat kohosivat siten yli 20 000:een.

Espanjassa kevään korona-aallon aikaisia kuolemia oli 18 000 aiempaa tiedettyä enemmän, tilastoviranomainen sanoo

Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli maaliskuun ja toukokuun välillä yli 45 000 ihmistä, Espanjan tilastoviranomainen kertoi torstaina. Luku ylittää aiemmin tiedossa olleen arvion 18 000:lla.

Tilastoviranomaisen mukaan kuolleista yli 32 000:lla todettiin koronavirus. Koronaoireita sairastaneita epäiltyjä tapauksia oli noin 13 000.

Espanjassa on raportoitu reilut 47 000 koronaan liittyvää kuolemaa, mutta uuden tiedon valossa kuolleiden kokonaismäärä voisi olla yli 65 000.

Espanja on yksi koronaviruksen eniten koettelemia maita Euroopassa. Etenkin keväällä virustapaukset ylikuormittivat maan terveydenhuollon monilla alueilla.

STT

Kuvat: