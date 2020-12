Salkkari sai uuden mobiilisovelluksen

Salon Seudun Sanomat on saanut uuden sovelluksen, joka parantaa lehden lukemista kännykällä ja tabletilla. Yhden kirjautumisen jälkeen kaikki palvelut ovat yhden sormenpainalluksen takana, myös printtilehden näköisversio.

– Uusi mobiilisovellus pitää lukijan entistä paremmin ajan tasalla, kertoo Salon Seudun Sanomien päätoimittaja Ville Pohjonen.

Sovellukseen päivitetään tuoreimmat paikalliset uutiset, josta ne ovat helposti luettavissa.

– Tärkeimmistä uutisista lähetetään lisäksi push-viesti, jolloin käyttäjä saa ilmoituksen uutisesta puhelimen näytölle, Pohjonen sanoo.

Push-viestejä lähetetään vain tärkeimmistä uutisista. Niitä ei välttämättä tule edes joka päivä. Pohjosen mukaan tällä halutaan varmistaa, ettei uutisviestejä tule käyttäjän puhelimeen liian paljon.

SSS-sovellus tekee lehden mobiililukemisesta entistä sujuvampaa. Päävalikosta voi siirtyä uutisiin, urheiluun tai muille osastoille yhdellä painalluksella. Sovellus avautuu aina pääuutissivulle, jossa on kootusti päivän tärkeimmät ja tuoreimmat uutisotsikot.

– Päävalikosta löytyvät linkit paitsi uutisosastoihin myös asiakaspalveluun, Salon Seudun Sanominen myyntijohtaja Asko Kainulainen sanoo.

– Kaikkien digitilaajien kannattaa ladata uusi Salon Seudun Sanomat -sovellus joko Google Play -kaupasta tai Applen App Storesta. Keskeinen uudistus on, että sovellus tuo lisää selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä mobiilikäyttöön. Kaikki löytyy yhden napin takaa samaan tapaan kuin monella muulla uutismedialla.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi. Tilaajan täytyy kirjautua sisään kerran ja sovellus on jatkossa käyttövalmiina. Kirjautumiseen tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne ovat samat kuin nykyiset digilehtitunnukset.

– Jos tilaukseen ei vielä sisälly SSS:n digipalveluja, nyt on oikea hetki ottaa paperin rinnalle digitilaus, niin pysyy ajan tasalla pitkin päivää, Kainulainen lisää.

– Jos salasana on unohtunut, uuden voi pyytää sähköpostiinsa sovellukseen kirjautumisvaiheessa. Jos käyttäjätunnuskin on unohtunut, silloin on syytä soittaa Salon Seudun Sanomien tilaajapalveluun, joka auttaa kirjautumisessa, Kainulainen sanoo.

Tähän asti käytössä ollut sss.fi-selainversio jää edelleen käyttöön. Myös ei-tilaajat voivat yhä ostaa päivän lehden näköisversion lukuoikeuden lehtiluukun kautta.

Kainulaisen mukaan sovellusta päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.