Salo aktivoi nuoria äänestämään koulun pihaan tulevalla äänestysbussilla

Salo yrittää aktivoida nuoria äänestäjiä uurnille ensi kevään kuntavaaleissa.

Keskusvaalilautakunta on päättänyt, että täysi-ikäisille nuorille tarjotaan ennakkoäänestysmahdollisuus äänestysbussissa, joka kiertää Salon, Halikon ja Perniön lukioiden, Salon seudun ammattiopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja nuorisotila Steissin luona.

Lisäksi kaupunki tehostaa nuoriin kohdistettua viestintää eri kanavissa.

Nuorten aktivoimista on mietitty Jonna Nyyssösen (vihr.) valtuustoaloitteen takia. Nyyssönen on ollut huolissaan nuorten aikuisten kehnosta äänestysprosentista ja toivonut, että kaupunki suunnittelee kevään kuntavaalien äänestyspaikkoja yhteistyössä nuorten kanssa.

Keskusvaalilautakunta kuuli asiaa valmistellessaan nuorisovaltuustoa ja nuorisotointa, ja päätös on valmisteltu toiveiden pohjalta.

– Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että nuorten aktivoiminen on tärkeää. Asiahan on ihan hyvä. Samalla Salo saa positiivista mainetta, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jari J. Laiho (kesk.) sanoo.

Laiho toivoo, että sana kiirii nuorille asti ja että äänestysaktiivisuus paranee.

– Ei riitä, että me luomme mahdollisuuksia. Nuorisopuolen, nuorisovaltuuston ja yhdistysten on käytettävä omia kanaviaan ja levitettävä informaatiota, Laiho sanoo.

Salon nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen pitää hienona, että nuorille yritetään järjestää matalan kynnyksen äänestyspaikkoja.

– On tosi kiva todeta, että meidän hallintomme on kiinnostunut nuorista. Kiitän kaupungin organisaatiota siitä, että nuoria otetaan mukaan ja heidän mielipiteitään kuullaan. On tärkeää, että ollaan rohkeasti kokeilemassa uusia tapoja.

Paanasen mukaan nuorisotoimi vie viestiä eteenpäin. Myös nuorisovaltuusto ja kaupungin viestintä ovat mukana. Yhteistyöhön toivotaan lisäksi oppilaitoksia.

– Äänestysbussi tuo nyt äänestyksen lähelle nuoria. Toiveena on, että saamme myös oppilaitosten opettajat mukaan ja oppilaille tulee mahdollisuus vierailla bussissa, hän sanoo.

Minkälaista viestintäkampanjaa nuorille järjestetään, sitä aletaan vasta miettiä. Johanna Paanasen mukaan kaupunki voisi ainakin järjestää yhdessä nuorisovaltuuston kanssa tilaisuuksia, joissa käsiteltäisiin nuoria kiinnostavia asioita.

– Ihan aluksi on katsottava, onko jotain valtakunnallista kampanjaa tulossa, jota voitaisiin hyödyntää.

Salon nuorisovaltuustossa istuva Antti Susi pitää tärkeänä, että nuoria kannustetaan äänestämään.

Susi pääsee itse äänestämään ensimmäistä kertaa kevään kuntavaaleissa. Hän sanoo käyttävänsä varmuudella äänioikeuttaan – jos löytää hyvän ehdokkaan.

– Olen jutellut monen kanssa vaaleista. Osa sanoo, ettei politiikka ylipäätään kiinnosta tai että ehdokkaat ovat vain huonoja. Heihin on aika helppo samaistua. Olen itse mennyt tänään puoli kahdeksalta töihin ja päässyt pois neljältä. Ei kauheasti kiinnostaisi ruveta miettimään sen jälkeen politiikkaa.

Susi arvelee, että yksi syy salolaisten nuorten heikkoon äänestysaktiivisuuteen on, että täältä muutetaan muihin kaupunkeihin opiskelemaan.

– Siinä on mahdollisesti mukana aika paljon niitä, jotka voisivat olla aktiivisia myös politiikassa.

Kaupungintalolle äänestysteltta, Suomusjärvellä uusi äänestyspaikka

Salon ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat pysyvät suurelta osin ennallaan, mutta koronapandemia on pitänyt ottaa huomioon myös kuntavaalien järjestelyissä.

Esimerkiksi Salon kaupungintalon pihaan on tulossa ennakkoäänestyksen ajaksi teltta, jossa voi käydä äänestämässä, jos ei halua mennä sisätiloihin.

Suomusjärvellä äänestyspaikka vaihtuu kirjastosta sosiaali- ja terveystalolle.

– Suomusjärveltä on tullut palautetta, jonka mukaan kirjaston tila ei ole esteetön ja ovet ovat ahtaat. Äänestys siirretään terveystalolle, joka on esteetön ja jonka salissa on hyvin tilaa, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jari J. Laiho kertoo.

Äänestyspaikoista kerätään vaalien jälkeen palautetta, jonka mukaan toimintaa pyritään parantamaan. Laihon mukaan viime vaaleista kertynyt palaute on käyty jälleen läpi, ja sen perusteella tehdään esimerkiksi pieniä parannuksia äänestyskoppeihin.

Koronatilanne voi muuttua ennen kevään kuntavaaleja vielä reilusti, ja siksi muutoksia saattaa tulla vielä lähempänä vaaleja.

– On keskusteltu, että pitää konsultoida vaalijärjestelyistä myös tartuntatautilääkäriä, miten korona otetaan huomioon, Laiho sanoo.