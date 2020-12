Salohallin asema valtakunnan ykkösareenana horjuu – Joensuun lisäksi myös Kauhajoelle nousee uusi areena

Salohallin 22 vuotta kestänyt maine Suomen parhaana koripalloareenana on lähivuosina vakavasti uhattuna.

Joensuussa uuden 2 500 katsojaa vetävän Motonet Areenan rakentaminen on jo aloitettu ja valmista pitäisi olla vuoden 2022 alussa. Torstaina Kauhajoen Karhubasket kertoi uudesta Karhubasket-areenahankkeesta.

Karhubasketin taustaryhmä käynnisti halliprojektin viime kesänä ja perusti KB Areena Kauhajoki Oy:n marraskuun lopussa.

Kauhajoen uusi areena on täysin poikkeuksellinen hanke jo siksi, että 13 000 asukkaan kaupunkiin ei ole tapana ollut rakentaa kansainväliset mitat täyttäviä urheiluareenoita.

Areenassa on ottelutapahtumissa 2 300 istumapaikkaa, mikä on noin 700 enemmän kuin Salohallissa. Konserteissa kapastiteetti nousee 3 600 katsojaan.

Karhubasket on pelannut viimeisen vuosikymmenen ajan kotiottelunsa Kauhajoen koulukeskuksen liikuntasalissa. Viime vuosina katsojakeskiarvo on ollut 900–1000. Ratkaisevissa finaaliotteluissa halliin on mahdutettu jopa 1 700 katsojaa.

Vaikka uusi halli on tarkoitettu ensisijaisesti Karhubasketin käyttöön, on siellä mahdollisuus järjestää myös muiden sisäpalloilulajien – kuten lentopallon ja salibandyn – tapahtumia.

Hankkeen tiedotteessa korostetaan, että 17 000 asukkaan Suupohjan alueella (Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva) ei ole vastaavaa tilaa suurtapahtumien, esimerkiksi messujen, järjestämiseen.

Hankkeen kustannusarvio on kahdeksan miljoonaa euroa, joka on tarkoitus kerätä pääasiassa yksityiseltä sektorilta. Hankkeessa on kaksi kauhajokista ankkurisijoittajaa: työvälineiden maahantuoja ja tukkukauppa Isojoen Konehalli sekä tuulivoimayhtiö Suotuuli.

Rahoitus kerätään myymällä areenan osakkeita yritysten lisäksi yksityisille. Osakkeilla saa hankkeen tiedotteen mukaan ”tietyn statuksen” areenan eri tapahtumiin.

Kauhajoen kaupunginvaltuusto käsittelee hallihanketta ensi maanantaina. Kaupunginhallitus näytti hankkeelle jo vihreää valoa.

Yhtenä hankkeen yhteistyökumppanina on sadan kilometrin päässä Kauhajoelta sijaitseva Kuortaneen urheiluopisto.