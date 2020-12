Salon kirkoissa ovet jouluna auki hiljentymistä varten

Salon kirkot pitävät oviaan auki joulunpyhinä porrastetusti. Varsinaiset tilaisuudet on peruttu, mutta kirkkoihin voi silti mennä hiljentymään joulun tunnelmaan, tiedotteessa kerrotaan.

Tämän vuoden erikoisuutena ovat eri puolille Saloa rakennetut joulupolut, joita voi kiertää joko yksin tai lähimmäistensä kanssa, turvavälit huomioiden.

Joulupoluilla esillä on jouluaiheisia kylttejä, joihin on painettu jouluun liittyviä tekstejä. Lisäksi kylteissä on usein puhelimella luettava QR-koodi, jonka avaamalla voi kuunnella esimerkiksi jouluevankeliumia.

– Tänä vuonna ei voida järjestää mitään varsinaisia tapahtumia tai tilaisuuksia, joten koitamme tällä tavoin saada ihmisiä liikkeelle ja pääsemään joulun tunnelmaan. Sama konsepti oli käytössä jo pääsiäisenä, kertoo Salon seurakunnan tiedottaja Marja Roiko.

Lisäksi ihailtavana on jouluikkunoita. Seurakunta suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttöä myös ulkona.

Jouluaattona ovet ovat avoinna Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven, Särkisalon ja Uskelan kirkoissa. Joulupäivänä puolestaan ovet ovat auki Salon ja 27. päivänä Halikon kirkossa. Kaikissa kirkoissa on paikalla näinä päivinä myös seurakunnan työntekijä. Kirkossa kävijöiden toivotaan huolehtivan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Seurakunta suosittelee vahvasti kasvomasin käyttöä.

Perinteisiä joulukirkkoja ei tänä vuonna järjestetä, mutta sekä jouluaattona sekä joulu- ja tapaninpäivänä joulukirkkoon voi osallistua tallenteiden muodossa Salon seurakunnan YouTuve-kanavalla. Facebookissa Perniön alueen sivulla on hartaus jouluaattona 24.12. ja joulukertomus joulupäivänä 25.12. Sunnuntaina 27.12. jumalanpalveluksen Uskelan kirkosta voi katsoa suoratoistona YouTubessa ja kuunnella radiosta taajuudelta 102,9 MHz.

Myös lapsille on joulunajaksi ohjelmaa. Joululaulujen lisäksi YoTube-kanavalla on jouluinen konsertti, joka kantaa nimeä ”Me lapset pienet riennämme”.

YouTubesta voi katsoa ja kuunnella myös kirkkoherran joulutervehdyksen ja Martti Santakarin joulusaarnan ”Joulun viisi kuvaa”.

Tarkemmat tiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta.