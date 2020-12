Urheilutoimittaja on aina töissä – Salon Seudun Sanomien Juha Tuuna on Vuoden urheilujournalisti

Salon Seudun Sanomien urheilutoimituksen esimies Juha Tuuna on valittu Vuoden urheilujournalistiksi Suomessa. Valinnan teki Urheilutoimittajain liitto.

Tuunalle luovutettiin maanantain palkitsemistilaisuudessa Helsingissä kunniakirja ja stipendi.

Tuuna, 37, on työskennellyt Salkkarin urheilutoimituksessa marraskuusta 2008. Esimiehenä hän on toiminut tammikuusta 2012.

– Onhan se aika yllättävä tunnustus. Olemme kuitenkin yksi Suomen pienimmistä urheilutoimituksista. Salkkarin resurssit eivät ole mitenkään verrattavissa esimerkiksi Yleen tai Helsingin Sanomiin, Tuuna muistuttaa.

Tuunan lisäksi Salkkarin urheilutoimituksessa työskentelee vain yksi muu vakituinen työntekijä.

– Vaikka palkinto tulee minulle, on se monelle jaollinen, pääasiassa urheilutoimittaja Olli Mäntylälle ja toimitussihteeri Helka Pyykköselle. Toimittaminen on tiimityötä Ollin ja avustajien kanssa. Helka on todella tärkeässä roolissa oikolukemalla juttujamme, keskustelemalla ja henkisenä tukena, Tuuna kertoo.

Tuuna uskoo saaneensa Vuoden urheilujournalisti -palkinnon ainakin osittain sen vuoksi, että on uskaltanut kirjoittaa normaalista poikkeavia juttuja.

– Kymmenen vuotta on tullut uitua vastavirtaan. Suomalaisessa urheilussa keskustelua johtavat muutamat vahvat persoonat, kuten Henrik Dettmann (koripallomaajoukkueen päävalmentaja). Heitä peesataan, ja sitä yleistä mielipidettä tuputetaan ainoana totuutena. Sellaisen haastaminen on helppoa. Vakuutetaan, että kaikki on hyvin, vaikka talo palaa taustalla, Tuuna kuvailee.

– Minulla ei ole mitään ongelmaa kirjoittaa sellaisia juttuja. En ole tullut hakemaan kavereita tässä ammatissa. Tärkeintä on pysyä totuudessa ja perustella mielipiteensä kunnolla.

Laitilasta lähtöisin oleva Tuuna kertoo huomanneensa lukiossa kirjoittamisen helppouden. Kun hän myös seurasi urheilua ja pelasi itsekin pesäpalloa, oli ammatinvalinta luonteva.

– Ymmärsin jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa, ettei minusta tule superpesispelaajaa. Jotain muuta oli keksittävä. Lukiossa äidinkielenopettajani Saija Louko oli innostava. Suurin esikuvani on Laitilan Sanomien toimittaja Timo Rantanen, Tuuna kertoo.

Eniten Tuuna nauttii kirjoittaa juttuja, joissa haastateltavina ja seurattavina ovat amatööriurheilijat.

– Esimerkiksi SalPan jalkapalloilijat. He ovat tosissaan, mutta eivät saa kuin bensarahat. On hienoa ja jopa kadehdittavaa katsoa, miten he panostavat silti lajiinsa niin paljon.

Tuunan mukaan haastavinta on Korisliigan ja lentopallon Mestaruusliigan otteluista kirjoittaminen.

– Pelit ovat vähän puuroa välillä, mutta lopputuote ei saisi sitä olla. Liigapeleihin pitäisi löytää joka kerta uusi näkökulma, mutta se ei ole aina helppoa.

Sauli Niinistö – urheilumies?

Pelkkää kirjoittamista urheilutoimittajan työ Salkkarissa ei suinkaan ole.

– Toimittaja hakee tiedot, organisoi, taittaa kirjoittamansa jutun, valitsee kuvat ja käsittelee kokonaisuuden nettiin. Urheilutoimittaja tekee yleensä kahden henkilön työt, joskus jopa kolmen, jos hän joutuu ottamaan myös itse kuvat ja käsittelemään ne, Tuuna listaa.

Monet eri työvaiheet takaavat hektisyyden ilta- ja viikonloppupainotteisessa työssä.

– Mitä enemmän työtehtäviä on, sitä enemmän jokainen osa-alue kärsii. Niin kirjoittaminen, taittaminen kuin organisoiminenkin. Normaali urheilutoimituksen liigailta vastaa muualla toimituksessa eduskuntavaali-iltaa, Tuuna vertailee.

Urheilutoimittajalla työn ja vapaa-ajan ero on varsin häilyvä.

– Tässä ollaan koko ajan töissä. Korona-aikana tosin olen huomannut, että urheilun seuraamisen määrä on puolittunut. Jalkapallon Saksan Bundesliigaa en ole katsonut otteluakaan, mikä on ennenkuulumatonta minulle. Myös koripalloa on tullut katsottua vähemmän. Tämä johtuu siitä, että kun katsojat puuttuvat paikan päältä, on ottelutapahtumista tullut steriilejä.

Minkälaisen jutun Vuoden urheilujournalisti haluaisi tehdä vielä jonain päivänä?

– Olisi mielenkiintoista selvittää, onko Sauli Niinistö tosiaan niin kova urheilumies kuin mitä hän väittää olevansa. Ovatko pipolätkät ja jalkapallomuistelut vain julkisuustemppu? Onko urheilu tässäkin tapauksessa pelkkä keppihevonen?