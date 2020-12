Salon Seudun Sanomien kulttuuripalkinto Kaisa Suutela-Kuismalle – Johtava kanttori ideoi ja tuottaa tapahtumia, jotka vetävät väkeä

Salon Seudun Sanomien tämän vuoden kulttuuripalkinnon saaja Kaisa Suutela-Kuisma tekee vaikuttavaa työtä paikkakunnan kulttuurielämän rikastamiseksi ja kehittämiseksi. Salon seurakunnan johtava kanttori ideoi, tuottaa, toteuttaa, soittaa ja tarvittaessa lähtee hakemaan tapahtumille rahoitustakin.

Suutela-Kuisman työn tuloksia ovat muun muassa Salon kirkoissa 13 vuotta soinut kesäkonserttien sarja, Uskelan kirkoissa esitetyt kirkkomusiikin suurteokset ja viimeisimpänä ääntä ja valoa yhdistänyt Lux Finlandia -teos Uskelan kirkonmäellä.

Salon Seudun Sanomien päätoimittaja Ville Pohjonen toteaa, että Suutela-Kuismalla on kyky keksiä uutta ja rakentaa suuria yleisöjä kiinnostavia tapahtumia.

– Hän tekee valtavasti töitä saadakseen ideansa toteutettua, ja hankkii myös ulkopuolista rahoitusta. Kaisa Suutela-Kuisma lisää seudun kulttuuritarjontaa tavalla, joka kolahtaa ihmisiin. Tapahtumat saavat liikkeelle isoja joukkoja, jotka eivät välttämättä muuten lähtisi kirkkoon, Pohjonen sanoo.

Somerolainen Kaisa Suutela-Kuisma pakotettiin kuusivuotiaana viulutunneille, koska viulu oli suvussa yleinen soitin. Vastentahtoisesta alusta huolimatta hän soitti koko ajan ja kävi Lounais-Hämeen musiikkiopiston tunneilla.

– Kaikkien hämmästykseksi pääsin viulistina Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen 15-vuotiaana. Matkustin perjantaisin bussilla isoveljeni luokse Helsinkiin ja lauantaina takaisin kotiin. Nuorisokoulutusta järjestetään lauantaisin juuri siksi, että kauempanakin asuvilla on mahdollisuus osallistua, Suutela-Kuisma kertoo.

– Soitin samassa orkesterissa Pekka ja Jaakko Kuusiston kanssa, ja huomasin, etten ole viulistina riittävän hyvä. Olin aina tykännyt urkujen äänestä ja soittanut niitä sijaisena Someron kirkossa jo teini-ikäisestä.

Soitinvalinta ratkaisi Kaisa Suutela-Kuisman suuntautumisen kirkkomusiikkiin.

– Kirkkomusiikin osastolla oli hauskaa! Soitin aamusta iltaan: urkuja, pianoa, cembaloa ja viuluakin. Lauloin myös. Silloin yliopistolla oli rahaa antaa paljon ja korkeatasoista opetusta.

Opiskeluaikoinaan Suutela-Kuisma toimi kanttorin sijaisena Halikossa, Perttelissä ja Forssassa. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli muutaman vuoden Kosken kanttorina.

– Sitten halusin isompaan seurakuntaan ja vuonna 2001 tulin Salo-Uskelaan. Täällä on koko ajan saanut toteuttaa itseään ja tehdä monenlaista. Ikinä ei ole sanottu, ettei kannata yrittää. Raha asettaa reunaehtoja, mutta pienemmälläkin pystyy saamaan aikaan, kun keksii keinot.

Suutela-Kuisma antaa kiitosta työnantajalleen mahdollisuudesta toteuttaa ideoitaan ja siitä, että soitinkantaa on uusittu ja vanhoja soittimia huollettu.

– Kirkkoherra arvostaa musiikkia, ja kanttorikuntamme koostuu taitavista ja innovatiivisista muusikoista. Eivät kaikki ideat minulta tule, hän nauraa.

Suutela-Kuisma ideoi aikoinaan kesäkonserttisarjan saadakseen ihmiset käymään Salon kirkoissa, joita on eri puolilla seurakuntaa hienoilla paikoilla.

– Viime vuosina olen halunnut tehdä isoja teoksia, requiemeja ja passioita. Tänä vuonna teon alla oli jouluoratorio, mutta se siirtyi ensi vuoteen koronapandemian takia.

Suutela-Kuisma iloitsee siitä, että salolaiset soittajat ja laulajat haluavat tehdä yhdessä komeita teoksia. Monille sopii projektinomainen sitoutuminen harrastukseen, ja juuri siten isot teokset on toteutettu. Ne ovat kanttorin työvuoden kohokohtia. Arki koostuu perustyöstä kirkollisine toimituksineen.

– Hyvällä musiikilla on suuri merkitys myös pelkässä jumalanpalveluksessa; on tärkeää, että virret soitetaan hyvin ja että niitä on helppo laulaa mukana. Musiikilla on tärkeä rooli myös esimerkiksi hautajaisissa, joissa kanttorin on hoidettava osuutensa paneutuen ja kauniisti, Suutela-Kuisma painottaa.

Kanttori nauttii työskentelystä lasten ja nuorten parissa. Hän musisoi rippikoululaisten kanssa, vetää lapsille leirejä, joissa pääsee soittoharrastuksen alkuun ja on ottanut lukion valo- ja ääniryhmän valaisemaan jumalanpalveluksia.

Koronan takia Suutela-Kuisma joutunut paneutumaan tekniikkaan oppiakseen videokuvausta ja välittämään jumalanpalveluksia suoratoistona verkossa katsottavaksi.

– Tänä vuonna on pitänyt myös harjoitella soittamista todella paljon, koska kaikki tapahtumat tallennetaan.

Suutela-Kuisma järjestää tapahtumia, joihin menisi itse tai veisi lapsia. Lux Helsingin tarjontaa ihailemassa käynyt kanttori keksi tänä vuonna yhdistää itsenäisyyspäiväksi Jean Sibeliuksen Finlandian Uskelan kirkolla toteutettuun valoshow´hun. Salon kaupungin ja Lounaismaan Osuuspankin tuella tehdyn show´n suunnittelusta vastasi toinen hänen pojistaan, ääni- ja valotekniikan parissa työskentelevä Markus Kuisma.

– Ideoita vaan tulee, eikä roudaaminen lopu koskaan, Suutela-Kuisma toteaa ja myöntää, että työtunnit eivät aina riitä.

– Lux Finlandiaa purimme läpi yön aamukuuteen asti.

Salon Seudun Sanomien kulttuuripalkintoraadin puheenjohtaja, Suur-Seudun Osuuskaupan ryhmäpäällikön tehtävistä eläkkeelle jäänyt Pirjo Nurminen muistaa, että Suutela-Kuisma alkoi heti etsiä korkeatasoisille konserteilleen rahoitusta yrityksiltä heti aloitettuaan työt Salossa. Arkailematon ja uudistushenkinen kanttori jäi Nurmisen mieleen. Suutela-Kuismaa kiitetään kulttuuripalkinnolla seudun musiikkitarjonnan monipuolistamisesta, joka on samalla kotiseututyötä.

– Musiikki on merkittävässä asemassa ihmisten elämässä. Se tavoittaa tunnetiloja, antaa elämyksiä ja yhdistää ihmisiä. Tutkijat arvioivat, että musiikkia oli jo ennen kielen syntymistä, Nurminen painottaa.

KAHDESTOISTA SSS-PALKITTU

Kaisa Suutela-Kuisma

Salon seurakunnan johtava kanttori syntyi Somerolla 29.6.1968.

Asuu Someron Hirsjärvellä. Kaksi aikuista poikaa.

Kirjoitti ylioppilaaksi Someron lukiosta 1987.

Valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 1993.

Suoritti urkujensoiton ja laulun A-tutkinnot vuonna 1996.

Aloitti kanttorina Salo-Uskelan seurakunnassa vuonna 2001 ja Salon seurakunnan johtavana kanttorina vuonna 2009.

Harrastaa uimahallissa käyntiä ja laskettelua. Purjeveneilee ja liikkuu muutenkin luonnossa. Soittaa Kabinettiorkesterissa ja Salo Chamberissa.

Palkitut

2019 Kaari Utrio, kirjailija

2018 Marko Heikura, musiikinopettaja

2017 Pauliina Salonius, teatteriohjaaja

2016 Saara Rauvala, laulaja

2015 Laura Luostarinen, museonjohtaja

2014 Erkka ”Edu” Kettunen, lauluntekijä-laulaja

2013 Erkka Auermaa, keraamikko

2012 Helinä Rinne, musiikkileikkikoulutoiminnan uranuurtaja

2011 Jaana Saario, kuvataiteilija

2010 Seppo Suominen, teatterinjohtaja

2009 Markku Hoikkala, näytelmäkirjailija

Palkinto on 2 000 euroa ja keramiikkataiteilija Johanna Sarparannan tekemä uniikki reliefi.

Palkintoraati vuonna 2020: puheenjohtaja Pirjo Nurminen ja jäsenet Ville Pohjonen ja Taina Kirves-Järvinen Salon Seudun Sanomista sekä viime vuonna palkittu Kaari Utrio.