Salon seurakunta sai lahjoituksena satavuotiaan urkuharmonin, jonka sointi on muhkea

Salon seurakunta sai tänä syksynä lahjoituksena ainutlaatuisen urkuharmonin, jonka soittoa yleisö pääsee kuulemaan ensimmäistä kertaa kolmantena adventtisunnuntaina 13. joulukuuta.

Satavuotiaan harmonin lahjoitti seurakunnalle eläkkeellä oleva helsinkiläinen rovasti Erkki Kokko, joka on aiemmin asunut Perniössä. Harmoni on nyt sijoitettu Uskelan kirkkoon.

– Kokko halusi lahjoittaa harmonin paikkaan, jossa sillä olisi käyttöä. Lahjoitus oli meille tosi iloinen yllätys, sanoo Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma.

– Voimme käyttää tätä urkuharmonia paitsi konserteissa, myös jumalanpalveluksissa. Se monipuolistaa soitinvalikoimaamme ja lisää mahdollisuuksiamme, hän kuvailee.

Salon seurakunnalla oli jo entuudestaan toistakymmentä harmonia, mutta uusi tulokas on niiden joukossa aivan omaa luokkaansa.

Entiset harmonit ovat lähinnä kansakouluista tuttuja, suomalaisia Kangasalan Urkutehtaan tai saksalaisia Mannborgin valmistamia soittimia. Uusi lahjoitussoitin on amerikkalainen, Estey Organ Companyn valmistama urkuharmoni.

Harmonin valmistusvuosi ei ole tiedossa, mutta sen arvioidaan olevan vuoden 1900 tienoilta. Koristeellisen soittimen vaikuttavuutta lisää siihen kuluva korkea peilikaappi puuleikkauksineen.

– Tämä on aika uniikki yksilö, tällaisia ei usein kohtaa. Tämä on todella kaunis, ja tässä on myös tosi massiivinen ääni, Suutela-Kuisma kuvailee.

Urkuharmoni on ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa. Polkimiin kuluneet jalanjäljet kertovat kuitenkin siitä, että soitinta on käytetty ahkerasti.

Alun perin harmoni kuului Lohtajan seurakunnan rovastille H. V. Selinille. Kun Selin kuoli vuonna 1949, soitin päätyi huutokaupattavaksi, ja sen päätti hankkia itselleen Erkki Kokon isä Olli Kokko. Olli Kokko oli maanviljelijä ja muurari, ja hän rakasti urkumusiikkia.

Kokko jäi kuitenkin huutokaupassa nuolemaan näppejään, sillä soittimen huusi itselleen Lohtajan seurakunnan kirkkokuoro, jossa Kokko itsekin lauloi. Myöhemmin kuoro päätti luopua harmonista, ja silloin Olli Kokko sai lunastaa sen itselleen. Ilo soittimen saamisesta oli suuri.

Olli Kokon haave oli, että edes yhdestä hänen pojistaan tulisi kanttori-urkuri. Haave toteutui, sillä kahdeksasta pojasta kaksi opiskeli kanttori-urkuriksi. Lisäksi kaksi poikaa ja tytär hankkivat samalla urkuharmonilla itselleen soittotaidon, mukaan luettuna soittimen Saloon lahjoittanut Erkki Kokko.

Harmoni on 1800-luvun keksintö, joka valtasi 1900-luvun aikana suomalaiset koululuokat, koska se oli pianoa edullisempi hankinta. Kaisa Suutela-Kuisma myöntää olevansa vähän hurahtanut harmoneihin.

– Ne ovat kivoja, ja niiden huoltaminen on mielenkiintoista, hän toteaa.

Kuluneen vuoden aikana Suutela-Kuisma päätti ryhtyä huoltamaan Salon seurakunnan harmoneja. Oppia siihen tuli hänelle antamaan kansanmusiikkiguru Timo Ala-Kotila.

Viime vuosien aikana harmonit ovat Suutela-Kuisman mukaan nousseet uudestaan suosioon. Salon seurakunnalla on myös viisi kannettavaa matkaharmonia, joita monet kanttorit käyttävät mielellään.

– Ne ovat aika harvinaisia, ja niitä on haluttu ostaakin meiltä. Mutta me emme myy, koska ne ovat niin käyttökelpoisia. Harmoni ei vaadi sähkövirtaa, hän huomauttaa.

Uskelan kirkon uuden lahjoitusharmonin käyttöönottojuhlaa vietetään sunnuntaina klo 10 kolmannen adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa.

Harmonilla säestetään kaikki jumalanpalveluksen virret. Muuna musiikkina kuullaan ranskalaisen César Franckin harmoniteoksia sekä lopuksi uruilla Franckin Pièce Héroïque. Musiikista vastaavat Kaisa Suutela-Kuisma, Matti Rantatalo, Hanna-Leena Keinänen ja Lassi Kari.

Jumalanpalvelus pidetään koronarajoitusten vuoksi ilman paikalla olevaa kirkkokansaa. Tapahtuma striimataan Salon seurakunnan YouTube-kanavalle, ja lisäksi sitä voi kuunnella Järviradion taajuudella 102,9 MHz.

Striimatut jumalanpalvelukset säilyvät YouTubessa katsottavissa kaksi viikkoa. Lähetyksen löytää laittamalla YouTubessa hakusanaksi Salon seurakunta.

– Minusta on ollut ilahduttavaa, että seurakunnan lähetyksiä on katsottu niin paljon. Katsojia on ollut useita satoja, joillakin tallenteilla jopa tuhansia, Suutela-Kuisma sanoo.

Jumalanpalvelukset ja kirkkokonsertit toteutetaan striimattuna ilman yleisöä koko joulun ajan. 20. joulukuuta tulevat YouTubeen Uskelan kirkosta Kauneimmat joululaulut.