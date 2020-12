Salossa jälleen kaksi uutta koronatartuntaa, samoin Paimiossa

Salossa on todettu kaksi uutta koronavirustapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Tällä viikolla uusia tapauksia on tullut seitsemän tähän mennessä. Viime viikolla uusia tapauksia ilmeni 14.

Myös Paimioon tuli perjantaina kaksi uutta tartuntaa. Somerolla uusia tapauksia ei ole todettu.

Salossa taudin ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikajaksolla on 59,8. Luku on laskusuunnassa.

Salossa ollaan kaukana Turun luvusta, joka on 296,4. Ilmaantuvuudella kuvataan uusien tapausten määrää suhteessa kaupungin koko asukaslukuun tietyllä aikajaksolla. Ilmaantuvuusluku on yksi perusteista, joita käytetään esimerkiksi maakuntien luokittelussa leviämis- tai kiihtymisvaiheen alueiksi.

Somerolla ilmaantuvuus kahden viime viikon aikana on 172,2 ja Paimiossa 184,3.

Salossa on todettu epidemian aikana kaikkiaan 211 koronavirustapausta. Paimiossa vastaava luku on 35.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia raportoitiin perjantaina 87. Koko maassa uusia sairastuneita oli 354.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana on 169,5. Uudellamaalla se on 180,0. Koko maassa ilmaantuvuus on 102,1, kertoo THL. Koko maan ilmaantuvuus on hieman laskussa, mutta Varsinais-Suomen nousussa.

Varsinais-Suomessa ja Tyksin erityisvastuualueella on tehohoidossa 4 koronapotilasta, kertoo THL perjantaina. Kaikkiaan alueella on sairaalahoidossa 34 henkilöä koronan takia. Alueella ei ole uusia kuolemantapauksia. Koko epidemian aikana tautiin on kuollut 31 Tyksin erityisvastuualueella.

