Salossa neljä uutta tartuntaa, Somerolla ja Paimiossa yksi

Salossa on tilastoitu neljä uutta koronavirustartuntaa ja Somerolla yksi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Myös Paimiossa on raportoitu yksi uusi tartunta. Kemiönsaaressa ei ilmennyt uusia tartuntoja.

Salossa pandemian aikaisten tartuntojen määrä ylitti 200, kaupungissa on todettu nyt kaikkiaan 203 tartunnan saanutta.

Varsinais-Suomessa on kaikkiaan 89 uutta koronavirustapausta, joista 59 on todettu Turussa. Yhteensä tartuntoja on raportoitu sairaanhoitopiirissä kaikkiaan 2 205 pandemian aikana.

Suomessa todettu 501 uutta korona­virustartuntaa perjantaina. Suomessa on raportoitu nyt yhteensä 30 073 koronavirustartuntaa.

Uusia koronatapauksia tulee tällä hetkellä noin 80 päivässä Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen epidemia keskittyy erityisesti suurimpiin ja tiheimpiin asukaskeskittymiin. Koronakoordinaatioryhmä antoi perjantaina uusia suosituksia muun muassa etäopetukseen siirtymisestä.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Varsinais-Suomen kunnat harkitsevat perusopetuksen siirtämistä etäopetukseen soveltuvin osin paikallisen epidemiatilanteen mukaan. Osassa alueen kunnista tai kouluista ollaan jo siirrytty tai ollaan siirtymässä etäopetukseen myös perusopetuksen eri luokka-asteilla.

– Tietoomme on tullut, että kokoontumisia järjestetään suosituksista ja rajoituksista huolimatta. Valitettavasti kaikkialla maskia ei edelleenkään käytetä säännöllisesti, vaikka enemmistö noudattaa ohjeita hyvin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo ryhmän tiedotteessa.