Salossa yksi uusi tartunta

Salossa todettiin maanantaina yksi uusi tartunta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen luvuissa ei raportoitu lähikunnissa uusista tartunnoista.

Viikonloppuna raportoiduista neljästätoista tartunnasta viisi oli peräisin samasta ryppäästä.

Nyt Salossa on pandemian alusta lähtien raportoitu yhteensä 226 tartuntaa.

Somerolla on kahden viime viikon aikana raportoitu 18 tartuntaa. Maanantaina THL ei listannut uusia tartuntoja.

Suomessa on raportoitu 17 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on yhteensä 281 potilasta, joista tehohoidossa on 33 ihmistä. Sairaalahoidossa on nyt 18 ihmistä enemmän kuin viime perjantaina.