Sami Välimäestä Suomen PGA:n Vuoden pelaaja

Suomen ammattilaisgolfjärjestö PGA on palkinnutSami Välimäen järjestön Vuoden pelaajana. Komean tulokaskauden Euroopan-kiertueella pelanneen Välimäen, 22, valitsivat parhaaksi äänestyksessään PGA:n pelaajajäsenet.

Välimäki sijoittui Race to Dubai -kokonaiskilpailussa sijalle 11, ja kauden kruununa oli voitto Omanissa maaliskuussa. Hänet valittiin myös kiertueen Vuoden tulokkaaksi.

– Hyvältä tuo valinta tuntuu. On aina mukava juttu, kun pelikaverit arvostavat, Nokia River Golfia edustava Välimäki iloitsi.

– Kausi oli lopulta todella hyvä, jopa parempi kuin uskalsin toivoa. Tästä on hyvä jatkaa ensi kauteen. Kausi alkaa tammikuussa Abu Dhabista. Sitä ennen on kuitenkin aika vähän levätä, joulunviettoon Lappiin suuntaava Välimäki jatkoi.

Vuoden valmentajaksi valittiin toisena vuotena peräkkäin Timo Karvinen, joka vaikuttaa Välimäen taustalla.

STT

