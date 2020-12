Yhdysvallatkin antamassa hätäkäyttöluvan Pfizerin koronarokotteelle, EU:ssa lupakäsittely kestää pidempään

Koronarokotteiden rintamalta saatiin perjantaina sekä hyviä että huonoja uutisia. Pfizerin ja Biontechin kehittämä koronavirusrokote näytti saavan vihreää valoa käytölleen Yhdysvalloissa, kun taas muutamat muut projektit kertoivat takaiskuista.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n asiantuntijapaneeli suositteli rokotteen hyväksymistä hätätilannekäyttöön 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille. FDA tekee yleensä päätöksensä asiantuntijapaneelin lausuntojen mukaisesti, ja FDA:lta odotetaan lopullista päätöstä pian. Rokottamisen on arvioitu alkavan Yhdysvalloissa jo ensi viikon alussa.

Britanniassa Pfizerin ja Biontechin rokote sai hyväksynnän jo aikaisemmin, ja Britannia aloitti kansalaistensa rokottamisen tiistaina.

Rokote on myös EU:n lääkeviraston arvioitavana, ja päätöstä odotetaan 29. joulukuuta mennessä. Moderna-yhtiön valmistamasta rokotteesta odotetaan lupapäätöstä viimeistään 12. tammikuuta.

EU on tässä asiassa hieman Britanniaa ja Yhdysvaltoja hitaampi, koska EU ei arvioi hätäkäyttöluvan, vaan ehdollisen myyntiluvan myöntämistä Pfizerin rokotteelle. Myyntiluvan kohdalla prosessi kestää hieman pidempään.

Periaatteessa yksittäiset EU-maat olisivat voineet myöntää kansallisella tasolla rokotteelle hätäkäyttöluvan. EU-maat ovat kuitenkin päättäneet pysyä yhteisessä rintamassa, jotta rokotteet saadaan kaikkiin jäsenmaihin yhtäaikaisesti.

Euroopan lääkevirasto perusteli tätä perjantaisessa tiedotustilaisuudessaan myös sillä, että rokotteen käyttö tapahtuu tällä tavalla kaikissa EU-maissa yhdenmukaisissa raameissa.

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut testeissä 95-prosenttisen tehokkaaksi, eikä sillä ole havaittu olevan vakavia sivuvaikutuksia.

Australian rokoteprojekti tyssäsi

Kaikilla muilla rokotehankkeilla ei mene yhtä hyvin. Ranskalainen lääkeyhtiö Sanofi ja brittiläinen GSKkertoivat perjantaina, että niiden koronarokote valmistuu vasta loppuvuodesta 2021. Aiemmin yhtiöt arvioivat rokotteensa tulevan saataville ensi vuoden puolivälin tienoilla.

Projekti viivästyy, sillä alustavien tulosten perusteella rokote ei saanut vanhemmilla aikuisilla aikaan riittävää immuunivastetta.

Yhtiöt suunnittelevat aloittavansa seuraavan tutkimusvaiheen helmikuussa. Jos siitä saadaan hyviä tuloksia, laaja kolmas vaihe voitaisiin päästä aloittamaan huhti-kesäkuussa.

Australiassa lopetettiin puolestaan kokonaan koronarokotteen kehitystyö sen jälkeen, kun rokotteen saaneet koehenkilöt olivat antaneet virheellisiä positiivisia tuloksia hiv-tartunnasta.

Queenslandin yliopistossa kehitetyssä rokoteaihiossa käytettiin pientä määrää aidsia aiheuttavan hi-viruksen proteiinia. Rokotetta pidettiin lupaavana aseena koronavirusta vastaan, eikä se voinut tartuttaa hi-virusta kehenkään, mutta sen synnyttämien vasta-aineiden katsottiin vaikeuttavan oikeiden hiv-tartuntojen toteamista.

AstraZeneca yhdistää voimansa venäläisten kanssa

Brittiläis-ruotsalainen AstraZeneca puolestaan kertoi alkavansa testata rokotetta, jossa on yhdistetty sen Oxfordin yliopiston kanssa kehittämän rokotteen ja Venäjällä kehitetyn Sputnik V -rokotteen elementtejä.

Yhtiön mukaan eri rokotteita yhdistämällä voi olla mahdollista saada aikaan tehokkaampia rokotteita. Testit alkavat vuoden loppuun mennessä.

– Eri covid-19-rokotteiden yhdistelmät voivat olla tärkeä askel kohti laajempaa suojaa, koska ne saattavat tuottaa vahvemman immuunivasteen ja niiden saatavuus voi olla parempi, AstraZeneca sanoi tiedotteessaan.

STT

