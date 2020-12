Saramo nimitettiin opetusministeriksi – Andersson lähtee vanhempainvapaalle

Väliaikaiseksi opetusministeriksi on nimitetty vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo. Opetusministeri Li Andersson (vas.) pyysi virkavapaata vanhempainloman vuoksi.

Saramon nimitys ja Anderssonin virkavapauspyyntö käsiteltiin presidentin esittelyssä. Heti presidentin esittelyn jälkeen pidetyssä ylimääräisessä valtioneuvoston yleisistunnossa Saramo antoi virka- ja tuomarinvakuutuksen.

– Tässä tehtävässä pääsee paiskimaan töitä hartiavoimin, Saramo kuvaa uutta tehtäväänsä.

Saramon mukaan keväällä valmistuvassa työllisyyspaketissa oppimisessa on keskeinen rooli.

Hän arvioi, että hyvällä syyllä voi sanoa, että oppivelvollisuuden pidentäminen on suurin askel koulutuspolitiikassa tällä vuosituhannella.

– On tärkeää, että koulukseen sitoudutaan laajasti, Saramo sanoo.

Hän pitää myös tärkeänä koulukiusaamisen kitkemistä.

Saramo sanoo, että ammattikoulutuksen taso on riittämätön. Hänen mukaansa hallitus on jo ryhtynyt toimiin ammatillisen koulutuksen laadun nostamiseksi.

STT

Kuvat: