Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa vakava häiriötilanne – säteilytasot nousivat toisen reaktorin sisällä, ympäristölle ei viranomaisten mukaan vaaraa

Eurajoella sijaitsevan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toisessa reaktorissa sattui tänään vakava häiriötilanne, tiedottivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Säteilyturvakeskus (STUK).

Häiriötilanne käynnistyi, kun ydinvoimalaitoksen 2. yksikössä säteilymittausjärjestelmät mittasivat kohonneita säteilytasoja laitoksen sisällä.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan laitos ajettiin alas, suljettiin ja eristettiin sen jälkeen, kun kohonneet säteilytasot huomattiin. Ympäristöön ei kuitenkaan päässyt merkittävää määrää radioaktiivisuutta, eikä tarvetta suojaustoimille ole ollut laitoksen ympäristössä.

– Jonkin verran aktiivisuutta on ilmastointipiipun kautta päässyt, mutta määrä vastaa suurin piirtein sitä määrää, mikä laitoksen normaalikäytönkin aikana pääsee. Asukkaat voivat olla turvallisin mielin tässä tilanteessa, Tiippana totesi.

Laitos on Tiippanan mukaan nyt turvallisessa tilassa, eikä ympäristön osalta ole mitään huolta säteilyn leviämisestä.

Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoi pikavauhtia järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että työntekijät eivät altistuneet säteilylle. STUKin apulaisjohtaja Tomi Routamo kertoi, että alueella, jossa kohonneita tasoja havaittiin, on normaalistikin varsin korkea säteilytaso, eikä tilassa oleskele työntekijöitä. Hälytyksen laukeamisen voi hänen mukaansa aiheuttaa noin kolmin-nelinkertainen säteilypiikki.

Ensitietojen mukaan hälytys olisi johtunut siitä, että reaktoriveden suodatin olisi rikkoutunut ja siitä, että suodattimesta pääsi radioaktiivisia hiukkasia reaktoriin. TVO selvittää edelleen tapahtuman syitä.

– Tapahtuma tapahtui reaktorilaitoksen sisällä, jossa ei normaalisti työskennellä. Kaikki järjestelmät toimivat suunnitellusti ja laitos meni suljettuun tilaan.

Tiedottamisessa yleisölle kesti tunti

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan viranomaiset toimivat protokollan mukaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä nostettiin johtamisvalmiutta ja Satakunnan sairaanhoitopiiri perusti johtokeskuksen.

Yleisölle tiedottamisessa tapahtumasta kului kuitenkin noin tunti. Tiedotustilaisuuden avannut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi, että häiriö tapahtui kello 12.22 ja STUK tiedotti asiasta ensimmäisen kerran 13.28. Säteilyturvakeskuksen Tiippana totesi, että tunti on liian pitkä aika.

– Ehkä järjestäytyminen koronapoikkeustilanteessa kesti liian kauan. Pyrimme nopeampaan tiedonvälittämiseen. Näin voimakasta suojaustoimintoa ei ole laitoksella ennen tapahtunut, siinä mielessä tämä on poikkeuksellinen tilanne, Tiippana sanoi.

Tiippanan mukaan STUK piti sattumalta eilen valmiusharjoituksen, johon osallistui myös Olkiluodon laitos.

– Tässä päästiin varmasti hyödyntämään sitä oppia, mitä eilen saatiin. Käymme läpi tämän hyvin huolellisesti. Tilannehan myös jatkuu edelleen, ja tarkkailemme tilannetta. Mitään uhkaa ei toistaiseksi nähdä.

Säteilyturvakeskus muistutti vielä myöhemmin, ettei suojaustoimille ole tarvetta laitosalueen ulkopuolella ja kertoi, että joditablettia ei pidä ottaa, eikä sisälle suojautumista tarvita.

– STUKissa noin 80 ihmistä seuraa tilanteen kehittymistä, mutta emme näe akuuttia uhkaa, Tiippana totesi tiedotteessa.

Olli-Pekka Paajanen

STT

