Sergio Perezistä tulee ensi kaudella Red Bullin toinen F1-kisakuljettaja

Meksikolaisesta Sergio Perezistä tulee formula ykkösten MM-sarjan Red Bull -tallin toinen kisakuljettaja ensi kaudeksi. Red Bull Racing tiedotti sopimuksesta perjantaina.

Perez korvaa Red Bullilla thaimaalaisen Alexander Albonin.

Perez, 30, on ajanut kaksi viime kautta Racing Pointilla. Hän otti F1-uransa ensimmäisen gp-voiton kauden viimeistä edellisessä kilpailussa joulukuun alussa Sakhirissa ja sijoittui kuljettajien MM-sarjan loppupisteissä neljänneksi.

Red Bullin toinen kisakuljettaja on päättyneellä kaudella MM-sarjassa kahdella voitolla kolmanneksi sijoittunut hollantilainen Max Verstappen.

Perez aloitti F1-uransa vuonna 2011 Sauberilla.

– Olen formula ykkösissä aloittamisesta lähtien unelmoinut, että pääsen talliin, jossa voi taistella maailmanmestaruudesta. On ylevä hetki astua Red Bullin väreihin Maxin rinnalle, Perez hehkutti.

Vettel perii Perezin paikan

Kesällä koronan sairastanut Perez on ennestään tiedetty työteliääksi ja sopeutuvaksi kuljettajaksi.

– Arvioituamme kaiken olennaisen datan olemme päättäneet, että Sergio on oikea kuljettaja Maxin kumppaniksi vuonna 2021, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner perusteli.

Albon jäi päättyneellä kaudella Red Bullilla MM-sarjassa nopeutensa moneen kertaan todistaneen Verstappenin jalkoihin. MM-sarjassa ero Verstappenin hyväksi oli peräti 109 pistettä.

Horner vakuutteli, että thaimaalaiskuljettajalle on tallissa käyttöä myös ensi vuonna.

– Alex on edelleen tärkeä osa tiimiämme testi- ja varakuljettajana, kun painopisteemme ovat kauden 2022 auton kehityksessä, Horner kuvaili.

Formula 1 -kuljettajien tuolileikissä nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel perii vaikeiden viimeisten Ferrari-vuosiensa jälkeen Perezin paikan Racing Pointilla. Tosin Vettelin työnantaja on ensi kaudella nimeltään Aston Martin, kun Racing Point vaihtaa nimensä.

