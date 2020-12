Ohisalo Koskelan henkirikoksesta: Tällaista ei missään nimessä pitäisi hyvinvointivaltiossa tapahtua

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo olevansa syvästi järkyttynyt Helsingin Koskelassa tapahtuneesta henkirikoksesta, jonka uhrina oli 16-vuotias poika ja epäiltyinä kolme samanikäistä poikaa. Ohisalo kuvailee teon järkyttävän yhteiskuntarauhaa.

– Tällaista ei missään nimessä pitäisi hyvinvointivaltiossa tapahtua. Täytyy kysyä, mikä ajaa ihmisiä tekemään näin järkyttävän teon. Osoitan osanottoni uhrin omaisille, Ohisalo sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa tämän päivän yhteiskunnassa monella menee paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Samalla osalle kasautuu hyvin vakaviakin ongelmia.

– Kiusaamisessa on pahimmissa tapauksissa kyse erittäin rikollisesta toiminnasta. Olemme jo aiemmin keskustelleet ministerien kesken asiasta, ja yksinäisyyden ja kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma on valmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Moniammatillista yhteistyötä vahvistettava

Ohisalon mukaan poliisin resurssit ovat viimeisen vuosikymmenen aikana laskeneet jatkuvasti. Vasta viime vuosina henkilötyövuosia on jonkin verran lisätty.

– Jo tälle vuodelle olemme vahvistaneet ennalta ehkäisevää ja ennalta estävää työtä, josta konkreettinen esimerkki on Ankkuri-toiminta. Tässä poliisi työskentelee yhteistyössä sosiaalitoimen, koulujen, nuorisotyön ja terveystoimen kanssa. Tätä työtä laajennetaan koko ajan.

Ohisalo tunnustaa myös lastensuojelun pitkään jatkuneen resurssivajeen. Hallitus on hänen mukaansa pyrkinyt kohtuullistamaan lastensuojelun asiakasmääriä.

– Lastensuojelun ammattilaisilla pitäisi olla enemmän aikaa paneutua tapauksiinsa. Olen myös pitänyt esillä sitä, että erityisen huolenpidon jaksoja olisi tarpeeksi tarjolla.

Erityisen huolenpidon jaksolla tarkoitetaan moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jolla katkaistaan lapsen itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen.

Jonot ovat kasvaneet myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

– Varhainen puuttuminen on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kestävämpää. Viranomaisten on tärkeää nostaa oman työnsä arjesta huolestuttavia kehityskulkuja ja herätellä muuta yhteiskuntaa, ennen kaikkea poliitikkoja, huomioimaan oman roolinsa ja vastuunsa näissä asioissa.

Laitoksista karkailevat on tavoitettava

Ohisalo ottaa esille myös lastensuojelulaitoksista karkaavat lapset, joista poliisi saa 800-900 etsintäkuulutusta vuodessa pelkästään Helsingissä.

– Meidän on yhdessä mietittävä, miten löydämme nämä karkaavat lapset ja nuoret, jotka pahimmassa tapauksessa elävät kuin katulapset. He voivat joutua rikoksen uhreiksi tai päätyä tekemään rikoksia. Mitä vahvemmin näitä nuoria kohtaavilla aikuisilla on mahdollisuuksia ja aikaa, sitä vahvempi luottamuksellinen suhde heidän välilleen kehittyy. Ja siten nämä nuoret myös pysyvät avun piirissä.

Hanna Kauppinen

STT

