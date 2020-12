SOK:n uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin Hannu Krook

Kauppaneuvos Hannu Krook on nimitetty SOK:n uudeksi pääjohtajaksi. Hän on Osuuskauppa Varuboden-Oslan toimitusjohtaja. Krook aloittaa tehtävässään vuoden 2021 alussa.

SOK:n hallintoneuvosto nimitti Krookin tehtäväänsä tänään.

– Loppusuoran ehdokkailla oli kullakin omat vahvuusalueensa. Hannu Krookin eduksi koitui hänen äärimmäisen monipuolinen kokemuksensa eri toimialojen johtotehtävissä S-ryhmän ulkopuolella ja myös kansainvälisissä tehtävissä, kertoo SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen tiedotteessa.

Hänen mukaansa Krook on johtanut hyvin erilaisia yrityksiä läpi vaihtelevien haasteiden huolehtien samalla henkilöstötyytyväisyydestä.

Krook on työskennellyt ennen toimitusjohtajuuttaan Varuboden-Oslassa toimitusjohtajana niin perheyritys Otto Brandtissa, globaalin juomatalon Coca-Colan Suomen-yhtiössä kuin teleoperaattorimaailmassakin. Haastavan johtamiskokemuksen tarjosi kriisiyhtiö Tiimarin luotsaaminen 2009-2011.

Uusi pääjohtaja Hannu Krook on syntynyt vuonna 1965. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1992 pääaineenaan kansainvälinen markkinointi.

”Vielä paljon lunastamatonta potentiaalia”

Krook näkee osuuskaupparyhmän valtiksi asiakkuuden ja omistamisen välisen yhteyden. Hänen mukaansa kilpailuedussa on kuitenkin edelleen kirkastettavaa. Hän kertoo haluavansa kehittää edelleen ryhmän suurinta liiketoiminta-aluetta marketkauppaa.

– Data ja digitalisaatio ovat kaksi asiaa, joissa meillä on ryhmänä vielä paljon lunastamatonta potentiaalia. Tämä koskee kaikkia toimialoja ruokakaupoista hotelleihin. Aivan akuutisti katse pitää kääntää korona-ajan runteleman matkailu- ja ravitsemiskaupan toipumiseen, Krook arvioi.

SOK:n nykyinen pääjohtaja Taavi Heikkilä ilmoitti elokuun lopulla eroavansa tehtävästään omasta päätöksestään.

Tuomas Savonen, Antti Autio

STT

