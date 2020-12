Someron koronatilanne heikkeni nopeasti – tauti levinnyt perheiden sisällä ja vapaa-ajan vietossa

Someron koronatilanne on heikentynyt lyhyessä ajassa nopeasti. Marraskuun lopulla Somerolla oli todettu kevään tartunnat mukaan lukien vain seitsemän tartuntaa. Eilen Somerolla ilmoitettiin viidestä uudesta tartunnasta, mikä nosti tartuntojen yhteismäärän 25:een. Uusia tartuntoja on löydetty runsaassa kahdessa viikossa 18.

– Korkealtahan tuo kuulostaa, kuvaa lukua Someron terveyskeskuksen johtava lääkäri Arja Lukka.

Lukka kertoo, että tartunnoissa on mukana vapaa-ajan viettoon liittyviä ryppäitä. Tauti on tarttunut myös perheiden sisällä. Kouluissa ja työpaikoilla on ollut suhteellisen rauhallista.

– Meillä on vanhaa ketjua, josta poksahtelee uusia tartuntoja. Tauti on ollut hyvin tarttuva.

Lukka sanoo, ettei ole Someron luvuista vielä erityisen huolissaan. Tilanteet muuttuvat kuitenkin nopeasti.

– Katsotaan, mikä on tilanne viikon päästä. Toistaiseksi olemme löytäneet hyvin tartunnan lähteet ja pystyneet jäljittämään altistuneet. Sitten ollaan vaikeuksissa, ellei ketjuja tiedetä.

Johtava lääkäri peräänkuuluttaa somerolaisilta vastuuta ja malttia.

– Nyt pitäisi olla rauhassa ja viettää aikaa oman porukan kanssa. Täytyy myös välttää matkustamista Somerolta alueille, joissa koronatilanne on parempi. Tässä mielessä tilanne on nyt kesästä muuttunut.

Terveyskeskuksen vuodeosastolle viime viikolla asetettu vierailukielto loppui keskiviikkona, joten osastolle sallitaan jälleen vierailut annettujen ohjeiden mukaan. Lukka painottaa jouluna varovaisuutta ikäihmisten kanssa.

– Esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa hyvä tapa olisi tavata asukkaita ulkona, jos säät sallivat. Vierailulle ei mennä, jos on vähänkin oireita, lisäksi muistetaan maskit ja hyvä käsihygienia.