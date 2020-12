Someron palvelutaloihin löydettävä yli 30 työntekijää – paikallista hoitoalan koulutusta lisätään

Somerolla tarvitaan kymmeniä uusia työntekijöitä vanhustenhoitoon, kun tehostetun palveluasumisen valtakunnallista mitoitusta nostetaan. Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin kertoo, että alustavan arvion mukaan kaupungin pyörittämiin Tervaskannon ja Mäntykodin palvelutaloihin tarvitaan 23 työntekijää lisää.

– Heistä osa olisi lähihoitajia ja osa hoiva-avustajia. Kyseessä on todella huomattava lisäys, jonka vaikutus kaupungin henkilöstömenoihin on noin 660 000 euroa vuodessa, Sorokin huomauttaa.

Tervaskannossa on 46 ja Mäntykodissa 18 paikkaa.

Lisäväkeä hoitotyöhön tarvitsee myös Lamminniemen hyvinvointikeskus, joka pyörittää kaupungin omistamaa 62-paikkaista Katajakotia. Kaupungin omistamalla osakeyhtiöllä on lisäksi 22 tehostetun palveluasumisen paikkaa omissa tiloissa.

– Hoitajamitoituksen noston myötä tarvitsemme välittömään hoitotyöhön noin kaksitoista työntekijää lisää, hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Pihla Linnainmaa-Kankare laskee.

Tehostetun palveluasumisen mitoitusta ollaan nostamassa vaiheittain siten, että huhtikuussa 2023 yhtä asukasta kohden pitää olla 0,7 hoitajaa.

Lisäkäsien tarvetta lisää Somerolla lähivuosina edelleen suunnitteilla oleva uusi palvelutalo, johon on tulossa 60 paikkaa. Jos talon kaikki paikat täyttyvät tehostetun palveluasumisen asukkaista, tarvitaan sinne selvästi enemmän työntekijöitä kuin suljettavaan Tervaskantoon.

Linnainmaa-Kankare korostaa, että on todella iso haaste löytää hoiva-alalle mitoituksen noston edellyttämät uudet työntekijät.

– Ilman hoitajamitoituksen nostoakin olisi hoitajien riittävyydessä ongelmia.

Marjaana Sorokin jakaa saman huolen:

– Kyllä tässä väkisin miettii, että mistä ihmeestä saamme kaiken tarvittavan lisäväen, hän toteaa.

Yksi vastaus on paikallisen hoivakoulutuksen lisääminen. Somerolla alkoi viime syksynä lähihoitajakoulutus, josta vastaa Salon seudun ammattiopisto. Mukana on 15 opiskelijaa. Sorokin korostaa, että paikallista koulutusta tarvitaan ehdottomasti lisää.

– Lisäksi tarvitaan uusia oppisopimuspaikkoja, joissa ammattiin voi opiskella suoraan työpaikalla.

Someron kaupungin tavoitteena on ottaa uusia hoitajamitoituksia käyttöön jo ennen lain tuomia takarajoja. Sorokin kannattaa ajatusta.

– Näin voimme myös joustavasti avata uusia vakansseja, kun räätälöidystä koulutuksesta valmistutaan.

Kotihoitoon kaavaillaan yöpartioita

Somerolla on ollut tänä syksynä kova pula vanhusten hoivapaikoista. Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin kertoo, että pahimmillaan tehostetun palveluasumisen jonossa oli 20 asiakasta.

– Olemme nyt saaneet jonoa hieman purettua. Tällä hetkellä paikkaa jonottaa kymmenkunta ikäihmistä.

Kaupunki on ostanut yksityisiltä hoivapaikkoja Someron ulkopuolelta, minkä lisäksi omista yksiköistä on vapautunut paikkoja.

Kaupunki miettii myös keinoja, joilla tehostetun palveluasumisen paikkoihin kohdistuvaa painetta saataisiin tasattua. Parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia tarjota kotihoidon palveluita myös öisin.

– Kotihoidon yöpartiot kiertäisivät apua tarvitsevien asiakkaiden luona, Sorokin huomauttaa.

Tavoitteena on lisäksi löytää vanhustenhoitoon perhekoteja.

– Turun seudulla on jo vanhusten perhekoteja, mutta Somerolla ei jostain syystä ole saatu päätä auki. Perhekodit olisivat myös vanhustenhoidossa toimiva tapa.

Paikalliset hoivaopinnot kiinnostavat

Someron kaupunki selvittää parhaillaan sähköisellä kyselyllä kiinnostusta Somerolla järjestettävään hoiva-alan koulutukseen. Kyselyllä kartoitetaan kiinnostusta niin lähihoitajien kuin hoiva-avustajien opintoihin.

Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino kertoo, että uutta hoiva-alan koulutusta on mahdollisuus käynnistää Somerolla jo ensi keväänä.

– Kyselyyn jo tulleiden vastausten perusteella kiinnostusta opintoihin selvästi on, Leino sanoo.

Kysely löytyy Someron kaupungin nettisivuilta.

Viime syksynä Somerolla alkaneisiin lähihoitajaopintoihin pyrki 29 hakijaa.