New Yorkin tiistain nousu ei tarttunut Euroopan pörsseihin

New Yorkin pörssien tiistain ennätyslukemat eivät tarttuneet keskiviikkona Euroopan keskeisiin pörsseihin, eikä nousu jatkunut New Yorkissakaan.

Eurooppalaisten suuryritysten Euro Stoxx 600 -indeksi pysyi paikallaan. Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi kohosi 1,2 prosenttia ja Frankfurtin pörssin Dax-indeksi heikentyi 0,5 prosenttia. Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi päätyi piirun verran plussalle.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi painui 0,3 prosenttia.

New Yorkin arvopaperimarkkinoilla Dow Jones ja S&P 500 olivat alkuillasta Suomen aikaa tiistain lukemissa. Nasdaq oli 0,2 prosenttia miinuksella.

S&P 500 ja Nasdaq nousivat tiistaina ennätyslukemiin. Dow Jones -indeksi kohosi, mutta jäi hieman viime viikon ennätyksestään.

STT

