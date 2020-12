STTK:n Palola vaatii koronabonuksia terveydenhuollon työntekijöille

Palkansaajien keskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille maksetaan koronabonus eli ylimääräinen palkkio työstä koronapandemian aikana.

Palolan mukaan palkitsemiseen tarvittavat rahat olisivat löydettävissä yhteiskunnan varoista.

STTK:n edustajistolle puhuneen Palolan mielestä kyse ei ole työmarkkina-asiasta sen paremmin kuin virka- tai työehtosopimusasiasta, vaikka se on hänen mukaansa haluttu sellaiseksi leimata.

STTK:hon kuuluvat hoitajaliitot Tehy ja Super ovat vaatineet 1 000 euron kertakorvausta hoitajille korvauksena valmiuslain käytön aiheuttamista rasitteista.

– Jäseniltä ja työpaikoilta kuuluu nyt erittäin vakava viesti siitä, että hoitajat eivät jaksa enää, työvuoroissa on jatkuvasti liian vähän väkeä, kokeneita hoitajia on lähtenyt ja uusien perehdyttäminen vie voimia ja aikaa varsinaiselta työltä, kirjoitti Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönenblogissaan sunnuntaina.

Alkuviikosta koronalisän nosti esiin myös akavalainen Juko eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö.

Jukon puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan käsillä on työssäjaksamisen hätätila.

– Esitämme, että palkitsemisen mallit sovitaan työpaikoilla kautta koko julkisen sektorin. Erittäin tärkeää on korvata myös lisääntynyt työn vaativuus ja työkuorma, Luukkainen sanoi tiedotteessa.

Marin: Emme voi lähteä huutokauppaan palkoista

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi viime viikolla puoluejohtajien tentissä MTV:llä, että asia kuuluu työmarkkinaosapuolille.

– Emme sovi palkoista tai työehdoista. On erittäin tärkeää, että tehdään selväksi, että työmarkkinaosapuolet sopivat näistä kysymyksistä. Emme voi lähteä sellaiselle tielle, että poliittisesti lähtisimme huutokauppaan ihmisten palkoista. Se toimisi myös toiseen suuntaan, Marin sanoi.

Suurimpien puolueiden puheenjohtajista yhdenkään käsi ei noussut käsiäänestyksessä, kun MTV:n tentissä kysyttiin, pitäisikö hoitajille maksaa koronabonuksia. Puoluejohtajien mielestä hoitajat ansaitsisivat bonuksia, mutta asiasta pitäisi sopia työmarkkinaosapuolten välillä.

STT

