STUK antoi käynnistysluvan Olkiluodon seisokkiin ajetulle kakkosreaktorille

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut Teollisuuden Voimalle (TVO) luvan käynnistää Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kakkosreaktori. Reaktori ajettiin alas seisokkiin sen jälkeen, kun laitoksessa havaittiin viime torstaina radioaktiivisen säteilyn voimistumista hetkellisesti.

STUKin mukaan TVO on selvittänyt tapahtuman syyt ja tehnyt tarvittavat tarkastukset ja huoltotyöt. Näin se on varmistanut, että turvallisuudelle tärkeät laitteet ja järjestelmät toimivat.

STUK kertoo valvoneensa töitä laitospaikalla ja tarkastaneensa TVO:n toimittamat selvitykset. STUK arvioi, että TVO on tehnyt selvitykset ja tarkastukset perusteellisesti ja varmistanut laitoksen turvallisuuden.

Laitos pysähtyi höyrylinjassa ilmenneen säteilypiikin vuoksi. Säteilypiikin syy oli liian kuuman veden joutuminen reaktorin puhdistusjärjestelmän suodattimille. Sen seurauksena suodattimista irtosi materiaalia, joka reaktorin läpi kulkiessaan muuttui radioaktiiviseksi.

Reaktori sulkeutui automaattisesti

Säteilytason nousu 3-4-kertaiseksi normaaliin verrattuna käynnisti automaattisesti reaktorin pikasulun, suojarakennuksen eristyksen ja suojarakennuksen vesiruiskutuksen. Turvallisuusjärjestelmät toimivat suunnitellusti.

Suojarakennuksen eristys ja ruiskutus käynnistyvät tällaisessa tapauksessa siltä varalta, että säteilytason nousu johtuisi merkittävästä polttoainevauriosta tai reaktorin turvallisuutta uhkaavasta putkivauriosta.

STUKin mukaan tapahtumassa ei ollut kyse kummastakaan, eikä todellista säteilyonnettomuutta tai sen uhkaa ollut. Tapaus ei aiheuttanut vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle.

STUK arvioi tapahtuman kuuluvan kansainvälisessä ydintapahtumien arviointijärjestelmässä luokkaan nolla seitsenportaisella asteikolla.

Antti Autio

STT

Kuvat: