Suomalaiset yhä tyytyväisiä

Korona on jyllännyt maailmassa kohta vuoden. Suomessakin on eletty vaihtelevien rajoitusten kanssa.

Yli 30 000 suomalaista on sairastanut koronan, epidemia on vienyt monelta työn ainakin väliaikaisesti, omaisten tapaaminen on hankalaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat vähentyneet – ja kaiken tämän keskellä suomalaiset ovat aikaisempaa tyytyväisempiä elämäänsä.

Yleisradion Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 86 prosenttia suomalaisista on erittäin tai melko tyytyväisiä. Elämäänsä tyytymättömiä oli runsaat kymmenen prosenttia.

Viime kesänä julkaistun sosiaalibarometrin tulokset olivat saman suuntaisia. Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja THL:n toukokuussa tekemässä selvityksessä vastaajat pitivät kokonaishyvinvointiaan parempana kuin viime vuonna.

Yksi syy saattoi olla, että mielessä olivat esimerkiksi etätyön hyvät kokemukset, ja toisaalta epidemian keväinen huippu oli ohitettu, ja edessä olivat kesä ja odotus olojen helpottumisesta.

Tästä huolimatta kyselyistä ja selvityksistä syntyy kuva, että enimmäkseen suomalaiset kestävät hyvin koronaepidemian kaltaisia koettelemuksia.

Sosiaalibarometriä varten haastatellut sosiaalityöntekijät kertoivat asiakkaistaan, joita ei enää nolottanut kävellä päiväsaikaan yksin ulkona tai jäädä kotiin, koska muutkin tekivät niin. Toiset havahtuivat auttamaan muita, vaikka oma tilanne oli huono.

On mielenkiintoista katsoa, nähdäänkö seuraavassa kyselyssä koronaväsymystä, kun epidemia ja poikkeusolot ovat pitkittyneet.

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen sanoo Ylen haastattelussa, että pessimismi suojaa suomalaisia.

Suomalainen pessimismi ei ole kuitenkaan lamaannuttavaa. Tulevaisuutta arvioidessaan suomalaiset ovat tutkimuksissa sitä mieltä, että asiat paranevat.

Poikkeusoloissa ajattelu, että pahemminkin voisi olla, auttaa jaksamaan. Kun valoa alkaa näkyä, mennään taas eteenpäin.