Suomalaisia jäänyt jumiin Britanniaan, kun yhä useampi maa asettaa matkustuskieltoja koronavirusmuunnoksen takia – ”Minulta menee katto pään päältä. Ei olisi aikaa odottaa kahta viikkoa”

Britanniassa tällä hetkellä jumissa oleva Joni Nivala kertoo, että hän on muuttamassa tyttöystävänsä kanssa takaisin Suomeen. Heidän oli määrä lentää tänään, mutta suunnitelmat saivat ikävän käänteen.

Nivalan mukaan Finnair lähetti maanantain vastaisena yönä kello kolmen aikaan sähköpostin, jossa kerrottiin, että lento peruuntuu ja ettei korvaavaa lentoa ole. Mitään ohjeistusta jatkosta ei ole Nivalan mukaan tullut.

Nivala ja hänen tyttöystävänsä ovat yöpyneet hotellissa. Lennon peruuntumisen vuoksi heidän täytyy jatkaa hotellissa majoittumista omakustanteisesti.

Nivala kertoi maanantaiaamuna, että he pohtivat lentävänsä Ruotsiin tiistaina. Tälle päivälle lentoja Ruotsiin ei Nivalan mukaan enää löydy, mutta huomiselle niitä on muutama.

Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsin hallituksen on kuitenkin määrä päättää tänään matkustuskiellosta, joka kieltäisi Britanniasta saapumisen Ruotsiin. TT:n mukaan kielto astuisi voimaan heti.

”Ilman siirtymää tai varoitusaikaa”

Myös Lontoossa asuvan Tia Paloposken oli määrä muuttaa Suomeen tiistaina, mutta suunnitelmat muuttuivat, kun Finnair perui lennon. Paloposki ei ole saanut minkäänlaista yhteydenottoa Finnairilta, vaan hän on ollut itse lentoyhtiöön yhteydessä.

– Minulle ei ole tullut mitään ilmoitusta. Soitin eilen illalla Finnairille, eikä siellä silloin vielä tiedetty asiasta. Netissä näkyy vielä, että lento menisi. Nyt aamulla uudelleen soittaessani he kertoivat, että kaikki lennot perutaan, Paloposki kertoo.

Mitään ohjeita Paloposki ei saanut jatkoa varten.

Paloposki kertoo soittaneensa Suomen Lontoon-suurlähetystön päivystysnumeroon, joka ohjautui ulkoministeriöön. Hänen mukaansa ulkoministeriöstä oli ehdotettu, että Paloposki yrittäisi saada tavaransa lennätettyä suoraan Suomeen ja että Paloposki itse voisi yrittää päästä Suomeen jonkun toisen maan kautta.

– Mutta moni muukin maa on estänyt lennot Britanniasta, Paloposki sanoo.

Epävarmuus vaivaa

Ulkoministeriöstä Paloposkea kehotettiin olemaan yhteydessä Lontoon-suurlähetystöön, jonne hän laittoikin sähköpostia.

Paloposken Lontoon-suurlähetystöltä maanantaina aamupäivällä saamassa vastauksessa kerrotaan, että ”valitettavasti seuraaviin viikkoihin ei ole suoria lentoja Suomeen tästä maasta”.

Paloposkea kehotetaan odottamaan tilanteen kohentumista, koska usea Euroopan maa rajoittaa Britanniasta matkaavien transit-kulkuakin. Lisäksi häntä neuvottiin seuraamaan suurlähetystön sivuja, joilla tilanteen kehittymisestä tiedotetaan.

Paloposkella ei kuitenkaan olisi aikaa odottaa, koska hänen vuokrasopimuksensa päättyy Lontoossa.

– Minulta menee katto pään päältä. Ei olisi aikaa odottaa kahta viikkoa. Tilanne on muutenkin epävarma. Päättyykö tämä tilanne kahden viikon päästä? Paloposki pohtii.

Paloposki kertoo jutelleensa eilen illalla äitinsä kanssa puhelimessa. Molemmat olivat ajatelleet, että rajoituksia tuskin tehdään niin nopeasti, että se vaikuttaisi Paloposken lentoon.

– Mutta sitten yhtäkkiä, ilman siirtymää tai varoitusaikaa, tuli tämä, Paloposki sanoo.

Vaihtoehdot vähenevät

Britanniaan jumiin jääneiden vaihtoehdot käyvät koko ajan vähäisemmiksi, sillä pitkä liuta maita on ilmoittanut lentokielloista. Matkustuskieltojen taustalla on Britanniassa havaittu uuden koronaviruksen muunnos. Britanniassa on kertynyt yhä enemmän todistusaineistoa siitä, että maassa esiintyvä uusi koronaviruksen muunnos on huomattavasti aiempia tartuttavampi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti myöhään eilen, että matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi koronaviruksen muunnoksen leviämisen estämiseksi. Kielto tuli voimaan tänään puoliltapäivin. Traficom sai eilen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lausunnon, jossa se katsoi lentoliikenteen katkaisemisen Britanniasta Suomeen olevan välttämätöntä. THL suositti lentoliikenteen katkaisemista kahdeksi viikoksi.

Finnair kertoi aiemmin tänään, että kaikki sen Suomen ja Britannian väliset lennot perutaan kahdeksi viikoksi. Viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan lennot perutaan järjestelmässä yksitellen ja asiakkaisiin otetaan urakan edetessä yhteyttä.

Johanna Latvala

STT

