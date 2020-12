Suomalaisten suhtautuminen EU:hun muuttunut kielteisemmäksi – elpymispaketti epäilyttää

Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on muuttunut vuoden aikana aiempaa kielteisemmäksi, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn arvo- ja asennetutkimuksesta.

EU:ssa on valmisteltu koronakriisin liittyvää elpymispakettia, johon suomalaiset suhtautuvat varauksellisesti. Viimeisen vuoden aikana suomalaisten myönteinen suhtautuminen EU:hun on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä.

– Suomalaiset eivät ole aivan tyytyväisiä tapaan, jolla kotimaiset poliitikot hoitavat EU-politiikkaa, arvioi EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Elpymispaketissa on kyse 750 miljardin euron elvytysrahasta, jonka EU-komissio lainaa rahoitusmarkkinoilta jaettavaksi edelleen jäsenmaille avustuksina ja lainoina.

Tutkimuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista pitää Suomen osallistumista EU:n koronaelpymispakettiin maamme etujen mukaisena, 38 prosenttia ei.

– Lisääntynyt tyytymättömyys EU-politiikkaan näkyy EU:n kannatuksessa. Suomalaisten EU-suhde viilenee jo toisena mittauskertana peräkkäin. Laskusta huolimatta EU-jäsenyyden suosio on Suomessa edelleen jäsenyysajan keskiarvoa korkeammalla, Haavisto sanoo.

Suomen EU-jäsenyyteen suhtautuu myönteisesti 50 prosenttia ja kielteisesti 24 prosenttia. Neutraalisti suhtautuu 24 prosenttia.

Hallituspuolueiden äänestäjät tukipaketin takana

Hallituspuolueiden äänestäjien enemmistö on tukipaketin takana. Hallituspuolueista vaisuinta tuki on SDP:n ja keskustan kannattajissa.

Kriittisimmin tukipakettiin suhtautuvat perussuomalaisten kannattajat, joista vain kolme prosenttia tukee pakettia ja 95 prosenttia torjuu. Yleensä EU-myönteisistä kokoomuksen kannattajista tukipakettiin suhtautuu positiivisesti vain 40 prosenttia ja sen torjuu 39 prosenttia.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

