Suomen valtio valmistelee 400 miljoonan lainaa Finnairille

Suomen valtio ja Finnair ovat valmistelleet rahoitusjärjestelyä, jossa valtio myöntäisi Finnairille vakuudettoman, enintään 400 miljoonan euron hybridilainan, kertoo Finnair. Tämän verran on käyttämättä eduskunnan keväällä myöntämästä 700 miljoonan euron määrärahasta. Järjestelyä varten ei haeta uusia varoja valtion budjetista.

Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto, jolloin myös hybridilainan lopulliset ehdot vahvistetaan. Hybridilainan myöntäminen edellyttää EU-komission hyväksyntää.

Valtioneuvosto perustelee lainajärjestelyä koronapandemialla, joka on aiheuttanut Finnairille mittavia tappioita. Koronan toinen aalto kuluneena syksynä on johtanut siihen, että lentoliikenteen toipuminen koronakriisistä ei ole toteutunut kesällä ennakoidulla tavalla. Finnairin kapasiteetista on edelleen käytössä vain noin kymmenen prosenttia, ja yhtiön toiminta on tappiollista.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan valtio on sitoutunut toimimaan vastuullisena ankkuriomistajana Finnairissa.

– Suomen maantieteellinen sijainti on haasteellinen, ja siten emme tule toimeen ilman toimivia lentoyhteyksiä. Lentoliikenteen merkitys Suomelle on suuri elinkeinoelämästä vapaa-aikaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Finnairin tarjoamat kattavat yhteydet ovat tärkeitä maakuntien ja alueiden elinvoimalle, matkailulle sekä vientiteollisuudelle, Tuppurainen sanoo valtioneuvoston tiedotteessa.

Viime keväänä valtio tuki Finnairia muun muassa osallistumalla omistuksensa suhteessa yhtiön järjestämään osakeantiin.

”Koronasta uudelleenrakennukseen”

Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan suunniteltu hybridilaina on tärkeä askel yhtiön taloudellisen vakauden varmistamisessa.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltävien raja-arvojen alapuolelle.

– Finnair valmistautuu vuoteen 2021 ja sen jälkeiseen uudelleenrakennuksen aikaan varmistamalla, että se selviytyy yli koronakauden huolimatta siitä, mikä sen laatimista tulevaisuuden skenaarioista toteutuu, Manner sanoo Finnairin tiedotteessa.

– Lähdimme koronakauteen tilanteesta, jossa taseemme sekä kassavaramme olivat vahvat. Nyt haluamme varmistaa, että selviydymme yli poikkeusjakson ja että pystymme toteuttamaan Euroopan ja Aasian yhdistävää strategiaamme myös jatkossa sekä kehittämään Finnairia modernina laatulentoyhtiönä, Manner jatkaa.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: