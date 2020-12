Suomessa 540 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntojen määrä lähes tuplaantunut

Suomessa on raportoitu 540 uutta koronavirustartuntaa, vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvusta annettiin vastaava alustava tieto jo aamupäivällä THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Viimeisten kahden viikon aikana on ilmoitettu 6 136 tartuntaa, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin aiemman kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin yhteensä 3 167 tartuntaa.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todennettu 26 422.

THL:n seurannan mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on ylittänyt sadan tapauksen rajan 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Torstain lukujen myötä ilmaantuvuusluku oli laitoksen mukaan 104,3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jälkeen ilmaantuvuus eli tuoreiden koronatartuntojen väestöön suhteutettu määrä oli korkeinta Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

THL: Lisätoimille tarvetta

THL kertoo tiedot uusista koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvistä kuolemantapauksista kolme kertaa viikossa. Tuoreimmat tiedot ovat keskiviikolta. Niiden mukaan covid-19-taudista aiheutuvia kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 408 kappaletta.

Sairaalahoidossa keskiviikon tietojen mukaan oli puolestaan 165 potilasta, joista 21 oli teho-osastolla.

THL kertoi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan torstaina, että koronatilanne on pahentunut Suomessa jyrkästi lähes kaikilla alueilla viimeisen kahden viikon aikana. Laitoksen mukaan tartunnat leviävät nyt väestössä kaikkialla Suomessa.

Alueilla on THL:n mukaan otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoituksia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Ajantasaiset rajoitukset ja suositukset kunkin sairaanhoitopiirin alueella on koottu THL:n verkkosivuille.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

Ilkka Hemmilä

STT