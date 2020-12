Suomessa on raportoitu seitsemän uutta koronakuolemaa ja 336 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään seitsemän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 415. Taudista parantuneita on noin 70 prosenttia kaikista todetuista tapauksista.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 141 ihmistä, mikä on 24 vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 21 potilasta, saman verran kuin keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Uusia tartuntoja 336

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on raportoitu 336 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 011 tartuntaa, mikä on 2 649 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 3 362.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on hieman yli 103 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joissa on yli 20 osallistujaa. Alle 20 osallistujan tilaisuuksia voi järjestää, jos niissä voidaan turvata ihmisten turvallisuus ja noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamia ohjeita.

Kielto astuu voimaan Pohjois-Karjalan maakunnassa huomenna lauantaina, ja se on voimassa 4. tammikuuta saakka. Maakunta on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittaa alueen lukioita ja ammattikouluja siirtymään etäopetukseen ensi maanantaista alkaen. Asia selviää yhtymän tiedotteesta. Suositus on voimassa kuluvan lukukauden loppuun asti. Välttämätön lähiopetus on mahdollista järjestää suosituksesta huolimatta.

Lappiin suositellaan matkustamista kiihtymis- ja leviämisalueilta vain välttämättömistä syistä

Lapin sairaanhoitopiiri suosittaa, että alueelle matkailtaisiin kiihtymis- ja leviämisalueilta vain välttämättömistä syistä. Matkalle pitää sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan lähteä vain terveenä.

Matkustajien pitäisi myös olla ennen lähtöään pari viikkoa poissa tilanteista, joissa voisi altistua koronalle. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa kauppakeskuksissa, ryhmäharrastuksissa ja iltaravintoloissa käynti, jos niissä kokoontuu paljon ihmisiä eikä turvavälejä voida pitää.

Jos matkailijalle tulee vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita, suosittaa sairaanhoitopiiri välitöntä hakeutumista koronatestiin sekä eristäytymään siihen asti, kunnes testitulos on valmis.

Sairaanhoitopiiri suosittaa myös kasvomaskien käyttöä julkisissa liikennevälineissä ja sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida noudattaa. Koronatilanne on alueella perustasolla.

Yle: Kaksi sairaalan työntekijää sairastui Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa kahdessa eri sairaalassa on Ylen mukaan todettu työntekijöillä koronavirustartunta. Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa työskennelleet ihmiset olivat saaneet tartunnan vapaa-ajalla. Sairaaloiden potilaita ei ole altistunut koronavirukselle.

Ilmo Ilkka

STT

