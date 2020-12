Suomessa on raportoitu viisi uutta koronakuolemaa ja pitkälti yli 200 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 561.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 199 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 27 ihmistä, mikä on kolme vähemmän kuin eilen. Yhteensä sairaaloissa on 12 koronapotilasta vähemmän eiliseen verrattuna.

Aiemmin tänään raportoitiin 249 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 879 tartuntaa. Tämä on 1 927 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 36 107 koronavirustartuntaa. Parantuneita arvioidaan olevan noin 29 000 eli noin 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio on päivitetty eilen.

Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden koko Suomessa viimeisen kahden viikon ajalta.

Korkein ilmaantuvuusluku on yhä Varsinais-Suomessa, missä on alle 138 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurin luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alle 126. Muilla alueilla ollaan alle koko maan keskiarvon.

Pohjois-Pohjanmaalla hienoista kasvua koronatartunnoissa, tehtyjen testien määrä vähentynyt

Pohjois-Pohjanmaalla positiivisia koronanäytteitä on todettu joulun jälkeen reilut kymmenen vuorokaudessa, kertoo alueen sairaanhoitopiiri. Määrä on hieman suurempi kuin ennen joulua, vaikka näytteenottomäärät ovat pienentyneet.

Oulun yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäri Terhi Nevala pelkää, että pienentyneiden näytteenottomäärien seurauksena koronatapauksia jää toteamatta ja epidemiatilanne lähtee liukumaan huonompaan suuntaan

– On edelleen tärkeää käydä näytteessä vähäistenkään oireiden ilmaannuttua. Vain sillä tavoin voimme hillitä epidemian kulkua Pohjois-Pohjanmaalla, Nevala sanoo tiedotteessa.

Alueella kehotetaan noudattamaan kaikkia suosituksia ja rajoituksia myös lomakaudella.

– Uusivuosi ja loppiainen suositellaan vietettäväksi pienissä perhepiireissä. Kun tiedämme lomakauden vaikutuksen epidemiatilanteeseen, voimme alkaa tarkastella suositusten mahdollista lieventämistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Miia Sebany

STT

