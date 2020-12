Suomessa raportoitu 252 uutta koronatartuntaa, kahden viikon tapausmäärät edelleen laskussa

Suomessa on raportoitu 252 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 5 533 koronatartuntaa. Luku on 412 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 5 945.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia on raportoitu 2 304. Tämä on 925 vähemmän kuin aiemmalla seitsemän vuorokauden ajanjaksolla, jolloin tartuntoja raportoitiin 3 229.

Yhteensä pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu 33 414 tartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonentviittasi aiemmin tänään, että positiivisten osuus alueen näytteistä viime viikolla (13.-20.12.) oli 2,4 prosenttia. Yhteensä näistä näytteistä positiivisia oli 971. Lasku on Lehtosen mukaan selvää verrattuna joulukuun aiempiin viikkoihin.

https://twitter.com/lasleh/status/1340914614784176128

STT

Kuvat: