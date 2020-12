Suomessa todettu virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia kolmella ihmisellä

Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa. Asiasta kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tiedotteessa.

Tartunta on todettu kolmella Suomeen palanneella matkustajalla. Kahdella heistä todettiin Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi viruslinja ja yhdellä Etelä-Afrikasta löytynyt uusi viruslinja.

Ministeriön mukaan tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja heidät on hoidettu eristyksessä. Tartunnan saaneet henkilöt ovat Etelä-Suomessa useamman erityisvastuualueen alueella.

Tiedotteen mukaan muuntuneen ja mahdollisesti aiempaa nopeammin leviävän koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia on todettu Britannian ja Etelä-Afrikan lisäksi useissa Euroopan maissa. Euroopan tautivirasto ECDC:n mukaan tietoa uuden covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän. On epäilty, että virusmuunnos voi mahdollisesti levitä aiempaa tehokkaammin.

– Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta. Nykytiedon valossa käytössä olevat koronavirusrokotteet toimivat myös uusiin virusmuotoihin, tiedotteessa sanotaan.

STT